Nửa đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp may mắn song toàn, thăng hoa về mọi mặt, gặp toàn điềm lành, vận số cực đỏ, tiền bạc chất đầy kho, làm ăn phát đạt, tiền bạc, tình cảm hanh thông

Người tuổi Tý còn nổi tiếng là những người có linh cảm rất tốt. Trước khi xảy ra “biến”, họ thường cảm nhận được rất nhanh và có những chuẩn bị của riêng mình, nên thiệt hại họ gặp phải thường là luôn ở mức có thể kiểm soát được.

Theo các chuyên gia phong thủy, nửa đầu tháng 11 âm lịch hầu như người tuổi Tý làm gì cũng thành công, suôn sẻ. Nếu biết nắm bắt cơ hội làm ăn, rất có thể họ sẽ trở nên giàu có bất ngờ vào cuối năm. Giai đoạn này nguồn tài chính từ những nghề tay trái của bạn sẽ đổ về, cùng với việc tăng lương khiến cuộc sống của bạn no đủ, ấm êm hơn. Không những vậy, tình duyên của bạn cũng rất vượng, mọi thứ trở nên viên mãn vượt trội.

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ được Tam Hội trợ lực, tuổi Dần làm gì cũng tiến triển thuận lợi, làm đâu thắng đó. Chính ngày này bạn cũng đưa ra được những ý kiến táo bạo đóng góp cho tập thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo nửa đầu tháng 11 âm lịch, phương diện tài lộc lại càng khả quan, trong tay có nguồn thu nhập ổn định mà bạn chẳng cần lo lắng gì cho chi tiêu. Thế nhưng tình cảm lại không được như mong muốn, mâu thuẫn giữa các cặp đôi ngày càng gia tăng nghêm trọng; lúc này nên hạ cái tôi của mình xuống.

Tuổi Thân

Cuộc sống của Thân đi vào quỹ đạo, không xảy ra biến cố hay hung tin nào. Cứ như vậy, tuổi Thân sẽ lần lượt thực hiện được những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Tử vi dự báo nửa đầu tháng 11 âm lịch, mọi việc diễn ra theo chiều hướng tích cực, vận khí của Thân ngày càng trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng. Bên cạnh vận may tài lộc, đường tình duyên của tuổi Thân trong tuần này cũng rất vượng. Nếu đã có người trong mộng thì tuổi Thân đừng ngần ngại mà bày tỏ kẻo sau này phải hối tiếc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.