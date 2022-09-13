3 con giáp là báu vật của cả nhà, sinh ra được TRỜI THƯƠNG, vận khí toát ra đầy PHÚC LỘC, nhất định giàu sang phú quý

Sự thịnh vượng của gia đình đương nhiên liên quan mật thiết đến mọi thành viên trong gia đình. Vận mệnh của con người sẽ luôn thay đổi vì ảnh hưởng của những người xung quanh.
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3 con giáp này được sinh ra để trở thành bảo bối trong nhà, nếu gia đình có 2 con giáp cùng lúc thì đó sẽ là cánh cửa dẫn đến sự thịnh vượng đáng kinh ngạc.
Tuổi Thân
Con Khỉ là con vật linh nhất. Nó cũng là biểu tượng của điềm lành. Tương lai tươi sáng, gặp nhiều may mắn. Có nó ở nhà, mọi điều xui xẻo sẽ hóa thành điềm lành, mọi trở ngại đều được hóa giải, trở thành ngôi sao may mắn của nửa kia, phù trợ cho người ấy, nhân từ với người ấy, vạn sự như ý. Chỉ trong mấy năm, gia đình nào cũng giàu có, phúc khí đủ sức ảnh hưởng đến cả nhà. Người già và trẻ nhỏ được lợi rất nhiều, do tuổi Thân mang lại.
Tuổi Thìn
Con rồng và cơ thể rồng luôn là Con Trời. Nó là biểu tượng của điềm lành và phẩm giá. Phong cách đối nhân xử thế nghiêm túc, trong sạch và ngay thẳng cả đời được tôn trọng sâu sắc, sự tôn trọng này cũng mang lại lợi ích cho chính gia đình họ, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hại thiên hạ. Sự tu dưỡng bản thân của họ là số mệnh sẽ bất khuất trong sự nghiệp và tiếp tục tạo nên sự rực rỡ. Gia đình có con rồng được mệnh là gia đình có phúc.
Tuổi Hợi
Tuổi Hợi được sinh ra để tận hưởng hạnh phúc. Các phước lành có thể mang lại lợi ích cho ba thế hệ. Họ thoải mái và an toàn, gia đình khó có thể thăng trầm. Nền nếp gia phong ổn định thì tiền bạc phải dồi dào. Gia đình có lợn, thế hệ giàu có hơn. Hợi là biểu tượng của sự giàu có và dễ dàng. Giữ của cải, người nhà chỉ cần yên tâm hưởng thụ.
*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.