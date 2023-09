3 con giáp là báu vật của cả nhà, sinh ra được TRỜI THƯƠNG, vận khí toát ra đầy PHÚC LỘC, nhất định giàu sang phú quý

3 con giáp này được sinh ra để trở thành bảo bối trong nhà, nếu gia đình có 2 con giáp cùng lúc thì đó sẽ là cánh cửa dẫn đến sự thịnh vượng đáng kinh ngạc.

Tuổi Thân

Con Khỉ là con vật linh nhất. Nó cũng là biểu tượng của điềm lành. Tương lai tươi sáng, gặp nhiều may mắn. Có nó ở nhà, mọi điều xui xẻo sẽ hóa thành điềm lành, mọi trở ngại đều được hóa giải, trở thành ngôi sao may mắn của nửa kia, phù trợ cho người ấy, nhân từ với người ấy, vạn sự như ý. Chỉ trong mấy năm, gia đình nào cũng giàu có, phúc khí đủ sức ảnh hưởng đến cả nhà. Người già và trẻ nhỏ được lợi rất nhiều, do tuổi Thân mang lại.