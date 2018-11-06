3 con giáp hút tài lộc, càng già càng giàu, hậu vận viên mãn như mơ

Phụ nữ tuổi này vừa đủ lí trí để tự quyết định đời mình, đủ thông minh để thành công trong sự nghiệp, đủ trách nhiệm để chăm sóc gia đình tử tế. Thế nên, thật không quá lời khi nói đàn ông nào cưới được họ như có phúc 3 đời.

Thuyết tử vi tướng số đã chỉ rõ, từ tuổi 40 trở đi Thìn chỉ việc tận hưởng thành quả mà bấy lâu nay mình bỏ mồ hôi nước mắt ra phấn đấu. Nhờ có số vượng phu ích tử nên Thìn sẽ giúp chồng trở nên giàu sang, con cái thành đạt, gia đình chồng đại phát trong nay mai.

Thìn là con giáp quyền lực, mạnh mẽ và có mắt nhìn người. Họ thông minh nên dễ dàng đoán trước được những gì sẽ tiếp tục xảy đến với mình để đưa ra phương án ứng phó linh hoạt, hiệu quả. Hơn nữa, nhờ giữ tinh thần tích cực, lạc quan lại không ngại khổ cực nên mọi chông gai đều không thể làm khó được Thìn bước lên bục vinh quang, gặt hái thành công khi còn khá trẻ.

Dần đủ khôn khéo để dung hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nên không khí gia đình luôn ấm cúng, êm đềm hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Dần

Phụ nữ tuổi Dần thường bị gắn mác “sát chồng” nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Dẫu có mạnh mẽ, cá tính và tỉnh táo khiến chồng không có nhiều cơ hội được bảo bọc, nuông chiều vợ nhưng bù lại Dần luôn đặt niềm tin tuyệt đối, hỗ trợ chồng hết mình trong sự nghiệp.

Lấy được vợ tuổi Dần, chuyện trong nhà ngoài ngõ đã có nàng chu toàn, chồng chỉ việc an tâm lập nghiệp. Chưa kể, Dần cũng đủ khôn khéo để dung hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nên không khí gia đình luôn ấm cúng, êm đềm hạnh phúc.

Kiệm lời, không đao to búa lớn nhưng mỗi việc Dậu làm đều nghĩ cho chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Dậu

Tuy không giỏi giang bằng hai con giáp trên nhưng Dậu có sự nhu mì, uyển chuyển và chịu thương chịu khó hiếm người có được. Vì chồng vì con Dậu có thể cam chịu mọi thiệt thòi, chấp nhận hi sinh tất thảy để gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây chính là lí do vì sao dù có rất nhiều cơ hội để thăng tiến nhưng Dậu từ chối tất cả để nhường vận may ấy cho chồng mình phất lên.

Kiệm lời, không đao to búa lớn nhưng mỗi việc Dậu làm đều nghĩ cho chồng con. Vậy nên, nàng được chồng nuông chiều hết mực, mẹ chồng thương yêu, cả đời sống trong nhung lụa an nhàn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.