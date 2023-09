3 con giáp hút tài lộc, càng già càng giàu, hậu vận viên mãn như mơ

Dần đủ khôn khéo để dung hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nên không khí gia đình luôn ấm cúng, êm đềm hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Dần

Phụ nữ tuổi Dần thường bị gắn mác “sát chồng” nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Dẫu có mạnh mẽ, cá tính và tỉnh táo khiến chồng không có nhiều cơ hội được bảo bọc, nuông chiều vợ nhưng bù lại Dần luôn đặt niềm tin tuyệt đối, hỗ trợ chồng hết mình trong sự nghiệp.

Lấy được vợ tuổi Dần, chuyện trong nhà ngoài ngõ đã có nàng chu toàn, chồng chỉ việc an tâm lập nghiệp. Chưa kể, Dần cũng đủ khôn khéo để dung hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nên không khí gia đình luôn ấm cúng, êm đềm hạnh phúc.

Kiệm lời, không đao to búa lớn nhưng mỗi việc Dậu làm đều nghĩ cho chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Dậu

Tuy không giỏi giang bằng hai con giáp trên nhưng Dậu có sự nhu mì, uyển chuyển và chịu thương chịu khó hiếm người có được. Vì chồng vì con Dậu có thể cam chịu mọi thiệt thòi, chấp nhận hi sinh tất thảy để gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây chính là lí do vì sao dù có rất nhiều cơ hội để thăng tiến nhưng Dậu từ chối tất cả để nhường vận may ấy cho chồng mình phất lên.

Kiệm lời, không đao to búa lớn nhưng mỗi việc Dậu làm đều nghĩ cho chồng con. Vậy nên, nàng được chồng nuông chiều hết mực, mẹ chồng thương yêu, cả đời sống trong nhung lụa an nhàn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.