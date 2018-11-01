3 nàng giáp sinh ra là để rước tài lộc cho chồng, phú quý cho con

Tâm linh - Tử vi 01/11/2018 15:17

Số trời đã định, 3 nàng giáp sau sinh ra đã có vận vượng phu ích tử, đàn ông nào lấy được sẽ giàu sang cả đời, con cái thành đạt, nên người.

Có 3 con giáp này trong nhà mọi may mắn, tài lộc sẽ ập đến tới tấp, giàu sang sung túc cả đời khiến ai cũng thầm ganh tỵ.

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Ngoài 35 tuổi bất động sản mà Tỵ sở hữu sẽ khiến cả nhà tiêu xài thả ga, thoải mái tận hưởng cuộc sống mà chẳng cần lo nghĩ bất cứ điều gì - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tỵ

Dẫu sinh ra trong gia đình khốn khó, cơ cực đến mấy thì Tỵ vẫn có thừa  năng lực để vươn lên làm giàu, độc lập tài chính từ khi độc thân. Càng ngày Tỵ càng có kinh nghiệm, bản lĩnh để quản lý, phát triển sự nghiệp của chính mình.

Giàu có, tài giỏi là thế nhưng Tỵ không kề lên mặt với chồng như người khác vẫn tưởng. Ngược lại, họ đồng cam cộng khổ, gắn bó bền chặt với bạn đời dẫu sóng gió có khiến họ trở nên kiệt quệ, trắng tay. Tỵ hăng hái hỗ trợ chồng hết lòng, cùng anh ấy lấy lại những gì đã mất nên chẳng mấy chốc gia đình lại có của ăn của để, tiền chất chật nhà. Ngoài 35 tuổi bất động sản mà Tỵ sở hữu sẽ khiến cả nhà tiêu xài thả ga, thoải mái tận hưởng cuộc sống mà chẳng cần lo nghĩ bất cứ điều gì.

3 nàng giáp sinh ra là để rước tài lộc cho chồng, phú quý cho con - Ảnh 2
Không ngoa khi nói Ngọ là vật báu trời cho, ai may mắn lấy được hãy giữ thật chặt - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Ngọ

Là con giáp tháo vát, mạnh mẽ và cá tính nên trong cuộc sống lẫn sự nghiệp phụ nữ tuổi Ngọ đều gặt hái được thành công nhất định. Sự nhạy bén, khôn ngoan của Ngọ còn giúp họ lựa chọn được người bạn đời tài năng không kém. Tâm đầu ý hợp, có cùng tư duy, suy nghĩ nên vợ chồng Ngọ một lòng phấn đấu, quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ nhau tận tình mọi điều.

Nhờ có nàng Ngọ phụ giúp, quản lý cùng mà sự nghiệp của chồng phất lên  như diều gặp gió. Chồng chỉ việc đưa tiền cho Ngọ giữ thì chẳng mấy chốc món tiền ấy sẽ sinh lời sinh lãi, một vốn bốn lời. Không ngoa khi nói Ngọ là vật báu trời cho, ai may mắn lấy được hãy giữ thật chặt.

3 nàng giáp sinh ra là để rước tài lộc cho chồng, phú quý cho con - Ảnh 3
Phúc khí của Hợi sẽ giúp chồng công thành danh toại, con cái hưởng phước mấy đời không hết - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Hợi

Hợi là nàng giáp sinh ra đã mang mệnh phú quý, giàu sang sung túc từ trong trứng nước. Tuy nhiên, thay vì dựa dẫm mẹ cha Hợi lại thích tự mình bươn chải, làm chủ đời mình. Chính sự độc lập ấy đã đưa đẩy Hợi gặp được người đàn ông quý mến, trân trọng họ hết lòng.

Phúc khí của Hợi sẽ giúp chồng công thành danh toại, con cái hưởng phước mấy đời không hết. Hai bên nội ngoại cũng ngày càng hưng thịnh, làm ăn phát đạt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Trong 3 năm tới top con giáp sau sẽ có sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, tài lộc phơi phới, tiền rải khắp nhà.

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