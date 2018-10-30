Top con giáp sự nghiệp, tài vận, tình duyên đều thăng hoa rực rỡ sau tuổi 30

Dưới đây là danh sách 3 con giáp hậu phúc vô họa, sau tuổi 30 chỉ việc ngồi chơi hưởng phúc vì thuở thiếu thời họ đã nếm đủ khốn khó, cơ cực.

Sau tuổi 30, sự nghiệp vững vàng, tiền chất đầy nhà, tình duyên viên mãn chính là phúc phần mà Dậu có được. Chưa kể, họ còn chăm lo cho gia đình mình chu đáo, mẹ cha chỉ việc an nhàn hưởng phúc, an yên đến cuối đời.

Dậu là con giáp được trời phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng nên số mệnh sung sướng, đủ đầy, chẳng bao giờ thiếu tiền. Tuy nhiên, trước năm 30 con giáp này phải nếm trải vô số thất bại, thậm chí có lúc nợ nần chồng chất. Thế nhưng, thay vì tuyệt vọng mà buông tay Dậu lại mạnh mẽ đứng lên, làm lại từ đầu nên nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

Càng về hậu vận Tý càng giàu có, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Chỉ cần sinh năm Tý thì gia chủ chắc chắn là người khôn ngoan, thông minh và có chí làm giàu. Họ biết cách nắm bắt, phát huy những cơ hội vàng để đổi đời trong khi những người khác vẫn lười nhác, ù lì. Chính vì thành công đến quá sớm nên không ít lần Tý vì háu thắng, bồng bột mà lâm vào cảnh trắng tay.

Tý hãy yên tâm, khi đã trưởng thành, đã kinh qua nhiều bận nổi trôi bạn sẽ biết cách kiểm soát cảm xúc và làm chủ đời mình. Từ đây, vận mệnh của Tý sẽ bước sang trang mới, viên mãn, thịnh vượng bội phần. Càng về hậu vận Tý càng giàu có, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Sau tuổi 30, tiền tài danh vọng hay tình duyên của Tỵ đều như ý, giúp họ cả đời hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mạnh mẽ, cá tính lại tự lập nên tất cả những gì Tỵ có trong tay đều là nhờ quá trình đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới đạt được. Ngoài ra, nhờ làm việc có trách nhiệm, nhiệt huyết nên Tỵ được cấp trên trọng dụng, tạo mọi điều kiện để thăng tiến. Tuy nhiên, chính vì lợi thế này mà con giáp này lại bị rất nhiều đồng nghiệp xấu tính ganh ghét, chơi xỏ khiến họ trầy trật lắm phen.

Phải chờ đến khi sóng gió qua đi, khi đã hiểu hơn về lòng người, về đối nhân xử thế Tỵ mới đủ bản lĩnh để đương đầu với mọi cam go của cuộc đời. Sau tuổi 30, tiền tài danh vọng hay tình duyên của Tỵ đều như ý, giúp họ cả đời hạnh phúc.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.