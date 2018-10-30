3 con giáp hốt hết tiền thiên hạ vào nhà, giàu bất chấp, phát tài bất tận trong 3 năm tới

Nhờ được Thần Tài chiếu cố, trời Phật thương yêu những con giáp sau sẽ tha hồ hốt bạc, tiền chất chật nhà khiến ai cũng đỏ mặt hờn ghen.

Tiền trong thiên hạ sẽ bị Hợi hốt hết vào nhà, phải chất mãi mới hết. Thậm chí, con giáp này còn may mắn đến mức không tranh quyền đoạt lợi với ai nhưng thành công cứ ập xuống đầu, muốn nghèo cũng không được.

Hợi là con giáp được trời ban nhiều phúc đức, tiền tài. Cuộc sống của họ vô lo vô nghĩ, không phải vất vả kiếm tiền, càng không phải lo lắng chuyện tương lai bởi đời họ chưa bao giờ thiếu tiền. Đặc biệt, trong 3 năm tới nhờ được bề trên nâng đỡ, quý nhân yêu thương sự nghiệp của Hợi sẽ thăng tiến không phanh, thành công rực rỡ.

Càng về hậu vận con giáp này càng nhàn nhã, sung sướng, hôn nhân hạnh phúc êm đềm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thuyết tử vi tướng số đã chỉ rõ, dù hiện tại có nghèo khó, túng quẫn thế nào thì 3 năm sau cuộc đời Dần sẽ bước sang trang mới, sung sướng, giàu sang nhất trần đời. Sau những thất bại, những khó khăn con giáp này đúc kết cho mình vô số kinh nghiệm để tự lực làm giàu, không cần cậy nhờ ai vẫn có thể tự làm đại gia, đếm tiền sái tay.

Có được thành công ấy ngoài may mắn trời cho còn có cả sự nhạy bén trước tiền bạc, trước những cơ hội và khối óc khôn ngoan của Dần. Càng về hậu vận con giáp này càng nhàn nhã, sung sướng, hôn nhân hạnh phúc êm đềm.

Chỉ cần bước sang năm 2019 cuộc đời Sửu sẽ bước sang trang mới, thuận lợi tươi sáng muôn phần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chăm chỉ, cần cù lại có kế hoạch rõ ràng, cụ thể cho tương lai nên mọi dự định, ước mơ của Sửu sẽ trở thành hiện thực trong nay mai. Chỉ cần bước sang năm 2019 cuộc đời Sửu sẽ bước sang trang mới, thuận lợi tươi sáng muôn phần.

Không chỉ tài vận đỏ như son, buôn may bán đắt, làm đâu thắng đó mà vận tình duyên của Sửu cũng phơi phới hân hoan. Nếu đã kết hôn con giáp này sẽ tha hồ tận hưởng những tháng ngày mặn nồng cuồng say, nếu đã có người yêu sẽ có cơ hội du lịch xa cùng nhau, nếu vẫn giường đơn gối chiếc sẽ nhanh chóng tìm được một nửa của đời mình.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.