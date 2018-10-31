3 nàng giáp nhan sắc bình thường nhưng lại cực hút đàn ông, ai đã yêu sẽ bị mê hoặc cả đời

Nhờ khí chất ngời ngời, độc lập và thú vị nên 3 nàng giáp sau chính là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều đàn ông. Ai may mắn có được người vợ vượng phu ích tử này gia đình sẽ sung túc đủ đầy, làm ăn vượng phát, cứ thế mà giàu.

Chính vì thế, dẫu không sắc nước hương trời, cũng không có thân hình bốc lửa Tỵ đã dư sức đốn ngã trái tim của rất nhiều người khác giới. Tuy nhiên, nàng giáp này không dựa vào mồm mép hay túi tiền để chọn chồng mà lại đặt nặng việc mình có tình cảm dành cho đối phương hay không. Nhờ thế, Tỵ càng hấp dẫn, cuốn hút không ngờ.

Phụ nữ tuổi Tỵ là người cương trực, sống và làm việc có trách nhiệm. Họ tài giỏi, thông minh nhưng không bao giờ hơn thua với ai. Họ khiêm nhường, từ tốn, dịu dàng nên rất dễ có được thiện cảm của người đối diện chỉ sau một lần gặp gỡ, sau vài câu nói xã giao.

Ai tu 10 kiếp mới lấy được nàng giáp này làm vợ bởi không chỉ vượng phu ích tử, Tỵ còn giúp của cải chất đống, sự nghiệp của chồng phất lên như diều gặp gió.

Duyên ngầm ở Dậu sẽ khiến người yêu chìm đắm trong mật ngọt yêu đương - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Nàng Dậu

Nàng Dậu can trường, không bao giờ chấp nhận đầu hàng số phận, càng không cho ai cơ hội được chà đạp mình. Tất nhiên, những người đàn ông không xứng đáng với mình sẽ bị nàng gạt phăng ra khỏi đời ngay lập tức. Chính vì thẳng thắn, sòng phẳng và mãnh liệt nên chính tính cách của Dậu đã đủ quyến rũ bất cứ đàn ông nào nếu đã rơi vào lưới tình của nàng.

Duyên ngầm ở Dậu sẽ khiến người yêu chìm đắm trong mật ngọt yêu đương. Chưa kể, sự quan tâm, chăm sóc và ân cần của nàng giáp này sẽ khiến một nửa một dạ thủy chung bởi họ chẳng thể tìm thấy ai yêu thương mình nhiều như Dậu.

Chẳng cần tỏ ra thật đàn bà, thật ma mị, cũng không cần khoác lên mình những bộ quần áo kiệm vải Mão đã dư sức trói chặt trái tim bất cứ người đàn ông nào - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Nàng Mão

Sự thân thiện, ngọt ngào có chút ngây thơ của Mão khiến đàn ông dù sõi đời đến mấy cũng bị cuốn hút. Nàng cứ nhìn thế giới này bằng ánh mắt trong veo, cứ vô tư sống, vô tư yêu, chấp nhận mọi đớn đau để chạm tay vào hạnh phúc. Hoài bão sống của Mão cũng chẳng có gì cao siêu, xa lạ. Nàng chỉ mong đủ đầy, ấm êm trong căn nhà nhỏ, cạnh người đàn ông mình yêu thương.

Vì lẽ đấy, vì sự trẻ con ngây ngô nên tự Mão đã toát lên sức hút không thể chối từ. Chẳng cần tỏ ra thật đàn bà, thật ma mị, cũng không cần khoác lên mình những bộ quần áo kiệm vải Mão đã dư sức trói chặt trái tim bất cứ người đàn ông nào.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.