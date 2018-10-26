3 nàng giáp là CON CƯNG CỦA TRỜI, được thần linh phù hộ, cả đời ngập trong nhung lụa

Nhờ là con cưng của trời, được bề trên nâng đỡ, chở che nên cuộc đời của 3 con giáp sau không hề sóng gió, yên bình đến lạ kỳ.

Hơn nữa, nhờ là con cưng của trời nên tất cả may mắn trên cõi đời đều ập xuống đời Mão. Họ làm đâu thắng đó, vừa mới hết tiền thì vận tài lộc lại nở nộ, muốn nghèo cũng không được.

Mão là con giáp thiện lương, chân thành và chẳng bao giờ nghĩ xấu cho ai. Chính vì tâm địa hiền lành lại đối đãi tử tế với tất cả mọi người nên dù kẻ xấu có dùng trăm phương nghìn kế cũng không thể hãm hại được con giáp này.

Cuộc đời Tỵ dù không phải là đại gia khét tiếng nhưng chắc chắn sẽ đếm tiền sái tay, của nả chất đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tỵ

Người tuổi Tỵ khôn khéo, có tài dùng người và đọc được suy nghĩ của người khác. Chỉ cần tiếp xúc một lần Tỵ đã hiểu được tâm tính, cốt cách của đối phương nên không bao giờ bị “chơi xỏ’, càng không bao giờ bị lợi dụng. Chính nhờ giác quan thứ sáu này mà Tỵ dễ dàng vượt qua mọi khốn khó trong cuộc sống.

Cuộc đời Tỵ dù không phải là đại gia khét tiếng nhưng chắc chắn sẽ đếm tiền sái tay, của nả chất đầy nhà. Càng về hậu vận họ càng làm ăn khấm khá, hạnh phúc viên mãn.

Mùi luôn ngập trong cảnh tiền bạc phủ phê, ăn xài thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Mùi

May mắn trong sự nghiệp, tình duyên nên Mùi không thiếu tiền, càng không thiếu tình. Họ luôn ngập trong cảnh tiền bạc phủ phê, ăn xài thoải mái, con cháu ba đời tiêu cũng không hết khối tài sản khổng lồ mà Mùi có được.

Tuy nhiên, vì sống tình cảm, dễ tin người nên Mùi sẽ phải trầy trật vài bận mới vững vàng. Hãy yên tâm, người xưa có câu “gieo nhân nào gặt quả nấy”, bạn cứ ngay thẳng thì mọi điều tốt lành sẽ đeo bám không buông.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.