ĐẠI HẠN ập đến tới tấp khiến 3 con giáp này hao tài phá lộc, khổ cực khốn cùng

Đế hạn chế thấp nhất những bi kịch ập xuống đời mình 3 con giáp sau hãy cẩn thận trong từng đường đi nước bước. Bởi như ông bà xưa từng nói “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.

Sự nghiệp xuống dốc không phanh khiến Sửu lao tâm khổ tứ, sức khỏe sa sút nhanh chóng. Nếu không nhanh chóng xốc lại tinh thần, nỗ lực khẳng định mình bạn sẽ khó lòng lấy lại những gì đã mất.

Cuối năm 2018 nếu những con giáp khác lộc lá đầy nhà, tiền đếm không hết thì Sửu lại hao tài phá lộc, lận đận đủ đường. Vì bị tiểu nhân hãm hại, đâm thọc nên sự nghiệp của Sửu bếp bênh trăm bề. Họ bị cấp trên ngờ vực chuyên môn, bị đối tác trở mặt vì những thông tin sai sự thật.

Tuất làm đâu thua lỗ đó, mọi dự định bấy lâu ấp ủ đều tan tành theo mấy khói khiến họ lâm vào cảnh trắng tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những tháng đầu năm Mậu Tuất 2018 người tuổi Tuất may mắn, sung sướng bao nhiêu thì những tháng cuối năm họ lại cực khổ, thất bại bấy nhiêu. Tuất làm đâu thua lỗ đó, mọi dự định bấy lâu ấp ủ đều tan tành theo mấy khói khiến họ lâm vào cảnh trắng tay.

Ngoài tài lộc tiêu tán, vận đen còn khiến tình duyên của con giáp này đổ vỡ. Dù đang hạnh phúc, viên mãn đến mấy cũng tan đàn xẻ nghé, đường ai nấy đi.

Chỉ cần năm 2018 trôi qua, may mắn, tiền bạc sẽ lại ập xuống đời bạn ào ào như thác đổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vì rơi vào cục diện Xung Thái Tuế nên hung tinh ám vận, khiến Thìn dù giàu có đến mấy cũng đành bất lực nhìn gia sản của mình vơi dần. Không những chẳng thể cứu được những dự án tiềm năng, Thìn còn khiến người thân của mình buồn phiền vì sự suy sụp, mất bình tĩnh của họ.

Để tránh hao tổn tài lộc, tốt nhất Thìn nên hạn chế tối đa tất cả những hoạt động kinh doanh, buôn bán của mình. Chỉ cần năm 2018 trôi qua, may mắn, tiền bạc sẽ lại ập xuống đời bạn ào ào như thác đổ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.