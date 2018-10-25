Phát hờn với 3 con giáp TIỀN ĐÈ CHẾT NGƯỜI, tự làm ĐẠI GIA trong cuối năm 2018

Nhờ tài vận đỏ như son, may mắn hết phần thiên hạ nên tiền cứ chảy vào nhà 3 con giáp này ào ào như thác đổ, nửa đời sau chỉ việc nằm ngửa mà ăn.

Đặc biệt, tháng 12 Mùi sẽ có cơ hội thăng tiến vượt bậc, khẳng định được vị thế của mình trong sự nghiệp. Được thiên hạ nể phục, gia đình hãnh diện chính là những giá trị vô giá mà con giáp này có được trong năm nay.

Những ai cầm tin con dê có thể mừng thầm, bởi từ tháng 11/2018 vận may ập xuống đầu tới tấp khiến họ làm đâu thắng đó, không muốn cũng phải làm đại gia. Hơn cả, những kế hoạch, dự án kinh doanh của con giáp này đều mang về khối lợi nhuận khổng lồ, biến Mùi từ một người bình thường trở thành giới thượng lưu chỉ sau một đêm.

Cuối năm 2018, một khoản tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống sẽ ập vào đời Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tháng 11 tới người tuổi Sửu cứ việc nhàn nhã rong chơi, việc kiếm tiền đã có Thần Tài lo liệu cho bạn. Nhờ hồng phúc tích được từ việc chăm làm việc thiện, thương người và không toan tính thiệt hơn nên Sửu được bề trên nâng đỡ, quý nhân thương yêu mà tạo điều kiện tiến thân bất ngờ.

Cuối năm 2018, một khoản tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống sẽ ập vào đời Sửu, giúp họ có thể thoải mái chi tiêu, chăm lo cho gia đình một cái Tết ấm no, sung túc.

Phải chờ đến khi giông bão qua đi, may mắn, tài lộc sẽ chảy vào đời Dậu ào ào như thác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu cần cù, chăm chỉ là thế nhưng lại thường gặp phải thị phi, bị tiểu nhân hãm hại đủ đường. Có những việc tưởng chừng như đã thành công lại xôi hỏng bỏng không, tiền mất tật mang. Phải chờ đến khi giông bão qua đi, may mắn, tài lộc sẽ chảy vào đời Dậu ào ào như thác.

Vậy nên, Dậu hãy cố gắng nhẫn nhịn kẻo dục tốc bất đạt, những ước nguyện của bạn sẽ sớm thành hiện thực trong cuối năm nay thôi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.