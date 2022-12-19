3 con giáp hưởng gió lộc Trời, hái vàng của Thánh, cuối tháng 11 âm lịch vận đỏ như son, may mắn ngút ngàn, làm ăn tấn tới

Chính Tài độ mệnh, tuổi Thìn có điềm báo gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Con giáp này phát huy được khả năng kiếm tiền nhanh nhạy và thông minh của mình nên tài chính có phần rủng rỉnh hơn, chi tiêu cũng không còn lo nỗi lo lắng thường trực với bản mệnh nữa.

Thực tế là chuyện làm ăn kinh doanh cũng có khi thuận lợi, khi khó khăn, cũng là lẽ thường tình. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải giữ sự kiên định và hướng tới mục tiêu mới đạt được gặt hái được thành quả tốt đẹp. Người tuổi Thìn luôn tự nhắc nhở bản thân như vậy nên đã làm được.

Hỏa sinh Thổ còn là tín hiệu vượng duyên. Chuyện tình cảm của bản mệnh rất suôn sẻ, sự hòa hợp và thấu hiểu giữa cả hai chính là chìa khóa để mối quan hệ luôn bền vững và hạnh phúc. Tình yêu làm bạn cảm thấy phấn chấn, yêu đời và có nhiều năng lượng sống hơn.

Tuổi Mùi

Vào cuối tháng 11 âm lịch, tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành. Tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông, đời sống vật chất thêm phần dư giả. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư làm ăn, hứa hẹn tài khí vượng, có tài lộc đưa tới.

Bước vào cuối tháng 11 âm lịch tới đây, những người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự. Con giáp này sẽ được quý nhân và thần tài che chở, nếu kinh doanh đầu tư thì cứ mạnh dạn vì có thể thu được lợi nhuận tốt ngoài sức tưởng tượng. Bản mệnh còn sắp có được cơ hội đổi đời, ngày tháng sau sống an nhàn sung túc.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý tính tình rất hòa nhã, lạc quan, cởi mở, hóm hỉnh và hài hước. Bản mệnh là người giỏi giao tiếp, có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Đồng thời họ có thể nhìn thấu lòng người, dễ hòa hợp với những người xung quanh.

Vào cuối tháng 11 âm lịch, người tuổi Tý có tài lộc vượng, nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Bản mệnh có dự định, mưu cầu gì cũng có thể đạt được những điều như ý.

Người tuổi Tý không chỉ may mắn trong công việc mà còn được quý nhân giúp đỡ. Những ngày tháng vất vả, khó khăn đã lùi xa.

Tý thừa thắng xông lên, từng bước đạt được thành tích vượt bậc trong sự nghiệp. Những người làm kinh doanh được khách hàng đánh giá cao, chốt được hợp đồng, thu về lợi nhuận.

Dự án mà Tý đang theo đuổi tiến triển thuận lợi. Tổng thể tiến độ dự án đang khởi sắc, không có gì đáng lo ngại. Tý mạnh mẽ, sáng suốt, tìm ra hướng đi lớn cho công việc, sự nghiệp của bản thân.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.