3 con giáp hoan hỷ đón TÀI LỘC vào 13h-17h ngày 13/5/2023, cả tình và tiền đều bùng nổ, kiếm được tài sản khủng, gặt hái thành quả đáng mong đợi

May mắn đến dồn dập với người tuổi Dậu khi bạn nhận được cơn mưa lời khen từ cấp trên. Dù phải tăng ca thì bạn cũng cảm thấy không vấn đề gì cả.

Tiền bạc rủng rỉnh, bạn có thể thoải mái mua sắm những món đồ mình thích hay ao ước từ lâu, nhớ chăm chút thêm cho phần ngoại hình nữa Dậu nhé.

Tuổi Tuất

Bản mệnh có Tỷ Kiên nên công việc bấp bênh, thời gian này khó có được sự bình yên. Ban ngày cố nở nụ cười tươi bao nhiêu, đêm về lại buồn nhiều bấy nhiêu. Đồng nghiệp, cấp trên hay gây khó dễ, tranh giành nên đi làm Tuất rất áp lực.

Là con giáp mang mệnh khổ lại thêm đường tình cảm lâm Tương Xung nên hay xảy ra bất đồng giữa 2 vợ chồng, cha mẹ với con cái. Bạn càng tốt bụng thì người ta càng xem đó là lẽ đương nhiên, không trân trọng tình cảm của bạn. Tài lộc chịu ảnh hưởng từ hai hành Thổ tương hòa nên Tuất hãy bỏ qua những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt không đáng vào hôm nay để tập trung kiếm tiền. Một khi có tiền thì không ai có thể xem thường bạn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sự nghiệp người tuổi Hợi diễn ra Hung nhiều hơn Cát. Người tuổi này cần đề phòng tiểu nhân, tránh phát sinh những vụ tranh chấp hay thị phi ngoài ý muốn.

Vận trình tài lộc kém sắc. Do ảnh hưởng của Tỷ Kiên khiến cho nguồn thu nhập của con giáp này bị thâm hụt đáng kể do phát sinh những sự cố cần dùng đến số tiền lớn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm