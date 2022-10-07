Nhờ Tam Hợp mà những căng thẳng của tuổi Dần với một nửa của mình trong khung giờ vàng từ 19 đến 23h ngày 7/10/2022 sẽ hoàn toàn được gỡ bỏ, niềm tin đang được gây dựng lại vì thế bạn cũng phải nỗ lực từng bước nhỏ một nhé. Người độc thân lúc này hứa hẹn sẽ có cuộc trò chuyện thú vị với người khác giới.

Tin vui mới mẻ về sức khỏe , một số người ốm có dấu hiệu hồi phục hoàn toàn. Bạn ăn uống tốt hơn, có được nhiều thời gian nghỉ ngơi để tinh thần cảm thấy thoải mái hơn.

Thiên Tài mang đến tin vui cho con giáp tuổi Dần có cơ hội cải thiện tình hình tài chính. Nếu bạn muốn đi mua sắm thì hôm nay là một ngày thích hợp, bởi vì các chương trình giảm giá có thể đem đến cho bạn cơ hội rước những món mà mình thích với giá hợp túi tiền.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Ngay từ khi sinh ra trời sinh những người tuổi Tỵ đã vô cùng thông minh, chịu khó, luôn biết nắm bắt thời cơ xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn. Người tuổi Tỵ luôn tin rằng mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng.

Vì lẽ này, cuộc sống dù có sóng gió chông gai, họ cũng tự mình vượt qua tất cả, lấy thất bại làm bài học, trau dồi và phát triển bản thân ngày càng mạnh mẽ.

Trong khung giờ vàng từ 19 đến 23h ngày 7/10/2022, tuổi Tỵ sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó. Chưa hết, nếu họ biết đầu tư kinh doanh thì sẽ càng giàu có, tiền vào như nước. Những người tuổi Tỵ hay nắm lấy cơ hồi mà phất lên.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, trong khung giờ vàng từ 19 đến 23h ngày 7/10/2022 sẽ rất đáng mong chờ của những người tuổi Ngọ, khi mà hầu như mọi giấc mơ của họ đều sẽ trở thành hiện thực và mỗi bước đi trong năm nay của họ đều sẽ ghi dấu ấn của thành công.

Tử vi học có nói, trong khung giờ vàng này, tuổi Ngọ với sự thông minh, nhanh nhẹn và sắc sảo của mình càng trở nên hoạt bát hơn. Khả năng thuyết phục và gây ảnh hưởng của họ cũng lớn hơn nên công việc ngày một bận rộn với nhiều dự án tiềm năng. Họ sẽ đi công tác suốt ngày, tiền bạc đầy lên thấy rõ, nhưng cần chú ý chuyện gia đình kẻo mang tiếng chểnh mảng.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.