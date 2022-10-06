Theo tử vi 12 con giáp , những người cầm tinh con rắn thường thông thái, khôn ngoan. Trong cuộc sống, họ luôn nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Vào 12/9 âm lịch (7/10 dương lịch), con giáp tuổi Tỵ được dự báo có quý nhân phù trợ, vận khí hanh thông. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên tin tưởng, trao cho nhiều dự án công việc. Trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh ắt sẽ sinh lời, tiền bạc rủng rỉnh.

Họ coi trọng các mối quan hệ cá nhân và biết đối nhân xử thế. Con giáp tuổi này dù có tài giỏi hơn người cũng không kiêu căng, ngạo mạn. Họ biết người biết ta và kiên trì khắc phục điểm yếu của bản thân.

Những con giáp tuổi Tỵ còn độc thân ắt sẽ tìm được người bạn đời ưng ý, tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào. Người tuổi này thành công trong sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền, gia đạo an khang, tin vui gõ cửa.

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần là những người có cá tính mạnh mẽ, độc lập và không sợ đối mặt với khó khăn, thử thách để xây dựng cuộc sống viên mãn.

Người tuổi Dần khá tham vọng, họ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào, mà luôn biết tận dụng mọi thế mạnh của mình, biết tranh thủ thời cơ để phát triển sự nghiệp, tạo dựng sự giàu có để chứng minh sự mạnh mẽ, vững vàng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, vào những ngày trước, tuổi Dần tưởng rằng họ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách và khó khăn vì trong suốt những ngày tháng đầu tháng 10, từ công việc đến những dự định kế hoạch đều không có bước tiến triển.

Tuy nhiên, vào12/9 âm lịch (7/10 dương lịch), đã đến lúc tuổi Dần khổ tận cam lai, mọi vất vả khó khăn đều được giải quyết êm đẹp, những ai chật vật trong đời sống vật chất thì sẽ tìm được cơ hội thoát khỏi hoàn cảnh đó và phát triển sự nghiệp một cách suôn sẻ, trơn tru.

Dự kiến, tuổi Dần sẽ có quý nhân và thần tài phù trợ giúp họ đổi vận, cuộc sống những năm sau có bước tiến triển.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Vào 12/9 âm lịch (7/10 dương lịch), tuổi Dậu có vận trình tốt đẹp. Các nhiệm vụ công việc đều tiến triển tốt, khó khăn nào cũng vượt qua nhờ có được sự hỗ trợ của cát tinh Thiên Ấn. Nếu con giáp này nhanh nhẹn và linh hoạt hơn một chút trong cách ứng xử các tình huống thì chắc chắn sẽ lấy được lòng tin của mọi người.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tình duyên có phần khởi sắc, người độc thân nhận được không ít lời mời hẹn hò từ người khác phái. Bản mệnh dù là nam hay nữ thì đều có sức hấp dẫn đặc biệt khiến người khác phải chủ động thể hiện tình cảm và sự yêu mến đối với mình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.