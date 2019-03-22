3 con giáp dù không xinh đẹp nhưng có hấp lực khiến vạn người mê, chạy trời cũng không thoát kiếp đào hoa

Tâm linh - Tử vi 22/03/2019 14:48

Người tuổi này có thần thái, khí chất hấp dẫn khôn lường, chỉ cần gặp gỡ một lần đã khiến vạn người say mê như điếu đổ, đào hoa ngút trời.

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, người thuộc tuổi này cả đời đào hoa, từ thuở đôi mươi cho đến khi trung niên vẫn có hàng tá người xếp hàng theo đuổi.

3 con giáp dù không xinh đẹp nhưng có hấp lực khiến vạn người mê, chạy trời cũng không thoát kiếp đào hoa - Ảnh 1
Mùi chưa bao giờ ế, càng không phải cất công kiếm tìm người đàn ông của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi chẳng bao giờ cố gắng tỏ ra thu hút để hấp dẫn người khác, họ càng không có chiến lược cưa cẩm, tán tỉnh bất cứ ai. Sự vô tư, thoải mái trong các mối quan hệ chính là điều vô tình khiến Mùi chiếm được thiện cảm từ người khác giới. Vậy nên, từ thuở còn son cho đến khi trưởng thành, Mùi chưa bao giờ ế, càng không phải cất công kiếm tìm người đàn ông của đời mình.

Sự ấp áp, ngọt ngào và kiên định giúp Mùi có được cuộc hôn nhân ấm êm bên người đàn ông hết mực nuông chiều, thương yêu. Dám yêu dám hận nên nếu đối phương thay lòng Mùi sẽ dứt khoát buông tay. Đây chính là lý do khiến chồng của Mùi tự nguyện thủy chung, cả đời kè kè bên vợ không rời.

3 con giáp dù không xinh đẹp nhưng có hấp lực khiến vạn người mê, chạy trời cũng không thoát kiếp đào hoa - Ảnh 2
Sự bí ẩn, khó nắm bắt ấy chính là thỏi nam châm khiến biết bao đàn ông khát khao chinh phục Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu có vẻ ngoài lạnh lùng, trầm lặng và hiếm khi cố gắng bắt chuyện với ai. Sự bí ẩn, khó nắm bắt ấy chính là thỏi nam châm khiến biết bao đàn ông khát khao chinh phục Dậu. Càng tiếp xúc, càng thân thiết đàn ông càng bị Dậu mê hoặc lúc nào không hay.

Từ tuổi 25 trở đi, Dậu sẽ có đời sống vật chất đủ đầy, thành công vang dội. Họ có cơ hội gặp gỡ những người đàn ông thành đạt, tài năng và sớm nên duyên với mảnh ghép hoàn hảo của đời mình. Con giáp này bị vận đào hoa đeo bám nên dù đã yên bề gia thất đàn ông khác vẫn tăm tia, theo đuổi không ngừng.

3 con giáp dù không xinh đẹp nhưng có hấp lực khiến vạn người mê, chạy trời cũng không thoát kiếp đào hoa - Ảnh 3
Thân nên tỉnh táo để nắm lấy bàn tay người khiến bạn hạnh phúc, đừng dựa vào ví tiền mà chọn chồng kẻo hôn nhân bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là nàng giáp nhanh nhẹn, cá tính và rất hoạt ngôn. Họ khiến người khác cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi kề cận. Ngoài ra, Thân còn là con giáp thiện lương, chăm chỉ lại cầu tiến nên có thể tự mình lập nghiệp, kiếm được rất nhiều tiền.

Độc lập, giỏi giang lại khôn khéo nên Thân đào hoa đến mức chưa bao giờ cô đơn. Đàn ông theo đuổi Thân xếp thành hàng dài, đếm mãi cũng không hết. Thân nên tỉnh táo để nắm lấy bàn tay người khiến bạn hạnh phúc, đừng dựa vào ví tiền mà chọn chồng kẻo hôn nhân bất hạnh.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

3 nàng giáp vượng vận đào hoa, hàng tá người say mê, theo đuổi từ nửa cuối tháng 3/2019

3 nàng giáp vượng vận đào hoa, hàng tá người say mê, theo đuổi từ nửa cuối tháng 3/2019

Nửa cuối tháng 3/2019, vận tình duyên của 3 con giáp này sẽ đỏ như son, khiến họ dù đang buồn phiền, đau khổ đến mấy cũng hạnh phúc như mơ, được nuông chiều như bà hoàng.

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