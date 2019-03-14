3 nàng giáp vượng vận đào hoa, hàng tá người say mê, theo đuổi từ nửa cuối tháng 3/2019

Nếu đã có gia đình 3 con giáp này có hôn nhân ấm êm hạnh phúc, nếu đã có người yêu cả hai sẽ tha hồ tận hưởng những chuyến du lịch bên nhau, nếu vẫn giường đơn gối chiếc bạn sẽ tìm được chân ái đời mình từ nửa cuối tháng 3/2019.

Chỉ cần chủ động hơn, dám lại gần người mình đang có thiện cảm thì sẽ rất nhanh thôi, đối phương sẽ đáp lại tấm chân tình của Thìn. Đừng chần chừ, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Hãy để con tim mình lên tiếng thì Thìn sẽ được nếm trái ngọt tình yêu.

Nếu người khác dễ dàng nhắm mắt đưa chân, chọn bừa cưới đại để có cho mình một người chồng thì Thìn không như thế. Con giáp này chỉ tin vào nhân duyên, vào cảm nhận, con tim mách bảo. Nếu gặp được người cho mình cảm giác an toàn, chân thành Thìn sẽ yêu hết lòng hết dạ, bất chấp tất cả.

Sự cá tính ở Mùi chính là chất men say khiến bất cứ đàn ông nào cũng bị mê hoặc - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Mùi

Mùi là con giáp sống tình cảm, nặng tình và đôi khi khá mù quáng trong chuyện tình cảm. Đây chính là lý do khiến họ mất quá nhiều thời gian để thoát khỏi một mối quan hệ, một cuộc tình dang dở. Cũng vì thế mà Mùi bỏ lỡ rất nhiều mối lương duyên tốt đẹp, những người đàn ông tốt.

Tuy nhiên, từ nửa cuối tháng 3/2019, nhờ có sao đào hoa chiếu mệnh tình duyên của Mùi sẽ đỏ thắm như son. Vợ chồng Mùi sẽ hạnh phúc ấm êm, ngọt ngào hơn bao giờ hết. Những cặp đôi đang yêu sẽ càng say men tình ái, thắm thiết không rời.

Nếu vẫn đang độc thân, Mùi sẽ tìm thấy mảnh ghép hoàn hảo trong thời điểm này. Mùi hãy cứ là chính mình, mạnh mẽ và yếu mềm bản năng. Đừng cố gắng gồng mình để hài lòng bất cứ ai, cũng đừng thay đổi để vừa lòng thiên hạ. Sự cá tính ấy chính là chất men say khiến bất cứ đàn ông nào cũng bị mê hoặc.

Không chỉ một mà rất nhiều người đang xếp hàng để được bước vào trái tim của Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Sửu

Cuối tháng 3/2019, nhờ được sao đào hoa chiếu mệnh Sửu sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Không chỉ tiền tài tới tấp ập vào nhà, tình duyên của Sửu cũng thăng hoa bất ngờ. Dù đang giường đơn gối chiếc, cô đơn tận cùng thì trời cũng đưa đẩy khiến nàng giáp này được rất nhiều người mến mộ, yêu thương.

Từ tình bạn thành tình yêu là một khoảng cách rất ngắn, Sửu đừng quá lo lắng, cũng đừng bận tâm quá nhiều điều. Bởi lẽ, không chỉ một mà rất nhiều người đang xếp hàng để được bước vào trái tim của bạn đấy.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.