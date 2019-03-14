3 nàng giáp vượng vận đào hoa, hàng tá người say mê, theo đuổi từ nửa cuối tháng 3/2019

Tâm linh - Tử vi 14/03/2019 15:50

Nửa cuối tháng 3/2019, vận tình duyên của 3 con giáp này sẽ đỏ như son, khiến họ dù đang buồn phiền, đau khổ đến mấy cũng hạnh phúc như mơ, được nuông chiều như bà hoàng.

Nếu đã có gia đình 3 con giáp này có hôn nhân ấm êm hạnh phúc, nếu đã có người yêu cả hai sẽ tha hồ tận hưởng những chuyến du lịch bên nhau, nếu vẫn giường đơn gối chiếc bạn sẽ tìm được chân ái đời mình từ nửa cuối tháng 3/2019.

3 nàng giáp vượng vận đào hoa, hàng tá người say mê, theo đuổi từ nửa cuối tháng 3/2019 - Ảnh 1
Hãy để con tim mình lên tiếng thì Thìn sẽ được nếm trái ngọt tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Thìn

Nếu người khác dễ dàng nhắm mắt đưa chân, chọn bừa cưới đại để có cho mình một người chồng thì Thìn không như thế. Con giáp này chỉ tin vào nhân duyên, vào cảm nhận, con tim mách bảo. Nếu gặp được người cho mình cảm giác an toàn, chân thành Thìn sẽ yêu hết lòng hết dạ, bất chấp tất cả.

Chỉ cần chủ động hơn, dám lại gần người mình đang có thiện cảm thì sẽ rất nhanh thôi, đối phương sẽ đáp lại tấm chân tình của Thìn. Đừng chần chừ, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Hãy để con tim mình lên tiếng thì Thìn sẽ được nếm trái ngọt tình yêu.

3 nàng giáp vượng vận đào hoa, hàng tá người say mê, theo đuổi từ nửa cuối tháng 3/2019 - Ảnh 2
Sự cá tính ở Mùi chính là chất men say khiến bất cứ đàn ông nào cũng bị mê hoặc - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Mùi

Mùi là con giáp sống tình cảm, nặng tình và đôi khi khá mù quáng trong chuyện tình cảm. Đây chính là lý do khiến họ mất quá nhiều thời gian để thoát khỏi một mối quan hệ, một cuộc tình dang dở. Cũng vì thế mà Mùi bỏ lỡ rất nhiều mối lương duyên tốt đẹp, những người đàn ông tốt.

Tuy nhiên, từ nửa cuối tháng 3/2019, nhờ có sao đào hoa chiếu mệnh tình duyên của Mùi sẽ đỏ thắm như son. Vợ chồng Mùi sẽ hạnh phúc ấm êm, ngọt ngào hơn bao giờ hết. Những cặp đôi đang yêu sẽ càng say men tình ái, thắm thiết không rời.

Nếu vẫn đang độc thân, Mùi sẽ tìm thấy mảnh ghép hoàn hảo trong thời điểm này. Mùi hãy cứ là chính mình, mạnh mẽ và yếu mềm bản năng. Đừng cố gắng gồng mình để hài lòng bất cứ ai, cũng đừng thay đổi để vừa lòng thiên hạ. Sự cá tính ấy chính là chất men say khiến bất cứ đàn ông nào cũng bị mê hoặc.

3 nàng giáp vượng vận đào hoa, hàng tá người say mê, theo đuổi từ nửa cuối tháng 3/2019 - Ảnh 3
Không chỉ một mà rất nhiều người đang xếp hàng để được bước vào trái tim của Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Sửu

Cuối tháng 3/2019, nhờ được sao đào hoa chiếu mệnh Sửu sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Không chỉ tiền tài tới tấp ập vào nhà, tình duyên của Sửu cũng thăng hoa bất ngờ. Dù đang giường đơn gối chiếc, cô đơn tận cùng thì trời cũng đưa đẩy khiến nàng giáp này được rất nhiều người mến mộ, yêu thương.

Từ tình bạn thành tình yêu là một khoảng cách rất ngắn, Sửu đừng quá lo lắng, cũng đừng bận tâm quá nhiều điều. Bởi lẽ, không chỉ một mà rất nhiều người đang xếp hàng để được bước vào trái tim của bạn đấy.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp tình tiền như ý, tài vận bùng nổ, vượng vận đào hoa trong tháng 3/2019

3 con giáp tình tiền như ý, tài vận bùng nổ, vượng vận đào hoa trong tháng 3/2019

Bước chân vào tháng 3/2019, top con giáp này sẽ có tình tiền đỏ thắm, tài lộc nở rộ, chẳng mấy chốc mà giàu to.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp đào hoa top con giáp 2019

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 43 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 43 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi