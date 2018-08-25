Được sao đào hoa chiếu mệnh, vận tình duyên của 3 con giáp này sẽ đỏ như son, hạnh phúc vô vàn

Dẫu đang giường đơn gối chiếc thì 3 tháng cuối năm 2018, nhờ được sao đào hoa chiếu mệnh top nàng giáp sau sẽ tình duyên phơi phới, hạnh phúc vô cùng.

Sau những thương tổn, đớn đau thì 3 tháng cuối năm 2018 trời sẽ bù đắp cho nàng giáp này. Nhờ được ông tơ bà nguyệt đưa đường chỉ lối Mùi sẽ gặp được mối nhân duyên tiền định của mình. Người đàn ông tình nguyện yêu thương bạn vô điều kiện, sẵn sàng vì bạn mà làm tất cả mọi thứ, gái lạ dù dâng tận miệng chàng cũng nhất nhất chung thủy.

Mùi là nàng giáp dịu dàng, sống tình cảm và luôn trân quý tình thân, gia đình. Họ yêu mãnh liệt, cuồng nhiệt và chẳng bao giờ toan tính vật chất, thiệt hơn. Chính vì điều ấy nên Mùi rất dễ bị lợi dụng, lừa gạt, thậm chí bị cắm sừng mà không hề hay biết.

Đặc biệt, nếu đã kết hôn thì rất có thể trong năm nay vợ chồng bạn sẽ có tin vui, sớm sinh quý tử - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tuất

Người ta cữ nghĩ năm Mậu Tuất 2018 thì người tuổi Tuất sẽ gặp vô số vận xui nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Tuất không chỉ may mắn chuyện tiền bạc, làm ăn thành công mà vận tình duyên cũng đỏ như son. Nếu đang cô đơn, mới chia tay người yêu hay đang cãi nhau với một nửa của mình thì từ tháng 8 âm lịch trở về sau chuyện tình cảm của con giáp này sẽ viên mãn bất ngờ.

Mọi hiểu lầm được xí xóa, vợ chồng hạnh phúc, đôi lứa tìm thấy nhau chính là vận may người tuổi Tuất nắm chắc trong tay. Đặc biệt, nếu đã kết hôn thì rất có thể trong năm nay vợ chồng bạn sẽ có tin vui, sớm sinh quý tử.

Nàng sẽ chỉ đồng ý kề bên người khiến con tim mình rung động, khiến mình tin tưởng về một tương lai an yên, nồng ấm - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu chăm chỉ, thật thà và rất biết cách lấy lòng người khác. Họ đủ chân thành trong các mối quan hệ để đối phương thấy rằng Dậu không diễn kịch, cũng không vụ lợi mà đang đối đãi thành tâm. Nhờ thế, Dậu được rất nhiều người quý mến, thương yêu, nhất là người khác giới.

Dù đào hoa là thế, được nhiều đàn ông theo đuổi là thế nhưng Dậu chẳng tự cao hay xem nhẹ bất cứ ai. Nàng sẽ chỉ đồng ý kề bên người khiến con tim mình rung động, khiến mình tin tưởng về một tương lai an yên, nồng ấm.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.