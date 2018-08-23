3 con giáp luôn tỏ ra lương thiện nhưng tâm địa khó lường, điêu ngoa xảo trá

Với vẻ ngoài hiền lành, ngây ngô chẳng ai có thể ngờ trong lòng 3 con giáp này lại đầy toan tính, tâm địa khó lường đúng như câu nói “bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao”.

Vì lợi ích của mình Dậu sẵn sàng giẫm đạp lên quyền lợi của người khác, khi đã muốn điều gì họ sẽ bất chấp tất cả để đạt được mặc cho hậu quả có như thế nào chăng nữa. Thói ích kỷ, điêu ngoa của Dậu làm không ít người thương tổn, đớn đau, ngay cả gia đình họ cũng thế. Đây chính là lý do vì sao Dậu chẳng có lấy một người bạn thân thiết, tri âm tri kỷ càng không. Hậu vận con giáp này phải sống trong cảnh cô quạnh, buồn thương.

Dậu luôn khiến người khác nhớ về sự trong sáng, lương thiện và có phần ngây ngô của mình sau lần đầu gặp gỡ. Thế nhưng, đâu ai ngoài Dậu biết rằng đấy chỉ là những gì họ cố tình diễn để khắc họa nên chân dung một người lương thiện trong khi nội tâm của họ lại vô cùng đáng sợ.

Những tưởng Sửu chỉ mưu cầu cuộc sống ấm êm, bình dị nhưng thực chất đây là con giáp cực kỳ tham vọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Phụ nữ tuổi Sửu kiệm lời, khá giữ khoảng cách với những người khác và luôn tỏ ra chăm chỉ, cần cù trong công việc. Những tưởng Sửu chỉ mưu cầu cuộc sống ấm êm, bình dị nhưng thực chất đây là con giáp cực kỳ tham vọng.

Vì muốn đổi đời, muốn thoát khỏi sự nghèo hèn Sửu có thể dùng trăm phương nghìn kế để “bẫy” một người đàn ông giàu có, bám víu vào họ để mong được hưởng trọn vinh hoa phú quý kia. Nếu đang yêu phụ nữ tuổi Sửu, đàn ông hãy cẩn thận kẻo bị lợi dụng đến mức lâm vào cảnh trắng tay.

Lấy người phụ nữ tuổi Ngọ về làm vợ, nếu không đáp ứng được đời sống vật chất, tinh thần cho họ chồng hãy chuẩn bị tâm lý bị vợ cắm sừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ ưa thích sự phiêu lưu, ham muốn khám phá những điều mới mẻ và luôn đủ nhạy bén để chớp lấy những cơ hội trời cho để tiến thân. Nhìn vẻ ngoài cứ tưởng Ngọ vô hại, giản đơn nhưng họ mưu mẹo, lươn lẹo hơn vẻ ngoài nhiều lần.

Vì sợ phải chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình Ngọ sẵn sàng vu vạ cho người khác, vì muốn đua đòi cho bằng bạn bằng bè Ngọ cả gan làm mọi cách để có tiền, kể cả việc cặp kè với đàn ông có vợ. Lấy người phụ nữ tuổi này về làm vợ, nếu không đáp ứng được đời sống vật chất, tinh thần cho họ chồng hãy chuẩn bị tâm lý bị vợ cắm sừng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.