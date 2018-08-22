3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tình tiền viên mãn như mơ trong tháng 9/2018

Chẳng cần đấu đá tranh giành, cũng không cần hơn thua với bất cứ ai, 3 con giáp sau cứ thế mà giàu, đến tiền sái tay trong tháng 9 tới.

Hết tháng 8 này, Tý chỉ việc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi đếm tiền mặc cho người khác lận đận bôn ba cũng không ngóc đầu lên được. Có được thành công ấy không chỉ nhờ bề trên yêu thương mà còn ở đức tính kiên trì, chịu khó của con giáp này nên ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Người tuổi Tý sinh ra đã được trời ban cho khối óc tinh anh, thông minh xuất chúng. Họ không phải là người dễ dàng hài lòng với những gì mình đang có mà luôn tham vọng chinh phục những đỉnh cao mới. Nhờ thế, Tý càng già càng giàu, càng về hậu vận càng phúc phần đầy nhà.

Không chỉ tháng 9, những tháng cuối năm Mùi cũng chẳng phải lo nghĩ chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hết tháng 8 này, nếu Mùi đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh, buôn bán thì hãy thực hiện ngay bởi đây là vận may hiếm có giúp bạn đổi đời. Biết nắm bắt cơ hội, lại là người cẩn trọng, chu toàn nên mỗi việc Mùi làm đều mang lại cho họ thành công nhất định.

Không chỉ tháng 9, những tháng cuối năm Mùi cũng chẳng phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. Hễ bước chân ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn hết phần thiên hạ.

Trong tháng 9 này, Thìn không chỉ gặp vận may tài lộc mà còn có cơ hội thăng quan tiến chức, của nả chất đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là người may mắn tột cùng, ngay từ thuở nhỏ số phận đã ưu ái họ nhiều điều. Đạt thành tích tốt trong học tập, kiên trì theo đuổi ước mơ và dám thất bại chính là bí quyết làm giàu của con giáp này.

Đa phần người tuổi Thìn đều là lãnh đạo, là sếp, có địa vị trong xã hội. Họ được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên nâng đỡ nên con đường công danh rộng mở thênh thang. Trong tháng 9 này, Thìn không chỉ gặp vận may tài lộc mà còn có cơ hội thăng quan tiến chức, của nả chất đầy nhà.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.