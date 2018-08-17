3 con giáp giàu cực giàu, phúc phần tràn trề, tiêu mãi cũng không hết tiền những tháng cuối năm 2018

Tâm linh - Tử vi 17/08/2018 17:00

Từ tháng 9 đến cuối năm, 3 con giáp này sẽ tha hồ hốt bạc, làm đâu thắng đó, may mắn hết phần thiên hạ.

Vận may tài lộc khiến 3 con giáp này muốn gì được nấy, vận đỏ như son, ra tới cửa là tiền ập xuống đầu khiến ai cũng ganh tỵ bội phần.

3 con giáp giàu cực giàu, phúc phần tràn trề, tiêu mãi cũng không hết tiền những tháng cuối năm 2018 - Ảnh 1
Trong những tháng cuối năm 2018, nhờ được quý nhân nâng đỡ Sửu sẽ gặp được vận may hiếm có, khiến họ muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp hiền lành, lương thiện và không bao giờ tranh đoạt của ai bất cứ điều gì. Họ cứ chăm chỉ làm việc, phấn đấu không ngừng để đạt được những gì mình ước ao, mong muốn. Trong những tháng cuối năm 2018, nhờ được quý nhân nâng đỡ Sửu sẽ gặp được vận may hiếm có, khiến họ muốn nghèo cũng không được.

Đặc biệt, trong tháng 10/2018 Sửu sẽ được thần tài chiếu cố, tạo điều kiện cho Sửu đổi đời ngoạn mục. Dù đang sống túng thiếu, nợ nần chồng chất thì thời điểm này Sửu sẽ tha hồ hốt bạc, tận hưởng cuộc sống thượng lưu với số dư trong tài khoản tăng vù vù từng ngày.

3 con giáp giàu cực giàu, phúc phần tràn trề, tiêu mãi cũng không hết tiền những tháng cuối năm 2018 - Ảnh 2
 Những nguồn thu bất ngờ từ trên trời rơi xuống sẽ giúp bạn tiêu tiền khỏi nghĩ, nằm chơi cũng có tiền chui vào túi ào ào như thác đổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự bản lĩnh, kiên cường và khả năng thích ứng với hoàn cảnh khiến Dần không thể không thành công. Họ biết cách quản lý tài chính, sử dụng nhân sự và luôn có những sáng kiến đi tắt đón đầu nên rất dễ dàng ghi dấu ấn, tạo được chỗ đứng cho mình trong giới kinh doanh.

Từ tháng 9-12/2018, Dần hãy chuẩn bị két sắt để chứa tiền. Những nguồn thu bất ngờ từ trên trời rơi xuống sẽ giúp bạn tiêu tiền khỏi nghĩ, nằm chơi cũng có tiền chui vào túi ào ào như thác đổ.

3 con giáp giàu cực giàu, phúc phần tràn trề, tiêu mãi cũng không hết tiền những tháng cuối năm 2018 - Ảnh 3
Nhờ phúc phần trời cho, Dậu dễ dàng phát tài phát lộc, giàu sang phú quý khi chưa đầy 30 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuy không phải là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng cuộc sống của Dậu chưa bao giờ phải nếm trải khó khăn, càng không bao giờ phải nằm gai nếm mật như những con giáp khác. Nhờ phúc phần trời cho, Dậu dễ dàng phát tài phát lộc, giàu sang phú quý khi chưa đầy 30 tuổi.

Có trong tay khối tài sản kếch xù, thành công dễ dàng nên Dậu nảy sinh tâm lý ỷ lại. Nếu không tự kiểm soát chính mình, nâng cao tinh thần cầu tiến Dậu rất dễ bị người khác dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ mà đánh mất tất cả.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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