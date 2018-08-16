3 con giáp tưng bừng hốt bạc, giàu nứt đố đổ vách, hậu vận phú quý an nhàn

Tâm linh - Tử vi 16/08/2018 19:08

Số trời đã định, những con giáp sau sinh ra đã có mệnh đại phú quý, lười chảy thây cũng đếm tiền sái tay, may mắn hơn người.

Nhờ được trời thương những con giáp sau có thừa vận đỏ để phú quý ngút trời, giàu sang nhanh chóng, tiêu mãi cũng không hết tiền.

3 con giáp tưng bừng hốt bạc, giàu nứt đố đổ vách, hậu vận phú quý an nhàn - Ảnh 1
Chẳng cần nhọc lòng cố gắng, cũng không cần lao lực quá sức Tỵ cứ thế mà giàu, bùng nổ vận may - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ sinh ra đã có mệnh phú quý hơn người, không chỉ dễ dàng đạt được thành công trong sự nghiệp con giáp này còn đỏ vận tình duyên. Họ làm đâu thắng đó, kinh doanh một vốn bốn lời, chưa 35 tuổi đã có trong tay nhà lầu xe hơi, số dư trong tài khoản lên đến hàng triệu đô la.

Chẳng cần nhọc lòng cố gắng, cũng không cần lao lực quá sức Tỵ cứ thế mà giàu, bùng nổ vận may. Tình duyên của con giáp này cũng khiến người người ngưỡng mộ, hạnh phúc viên mãn bên gia đình ấm êm, đủ đầy.

3 con giáp tưng bừng hốt bạc, giàu nứt đố đổ vách, hậu vận phú quý an nhàn - Ảnh 2
Chẳng cần dựa dẫm vào ai, cũng không cần chiêu trò Mùi vẫn vươn lên tự làm đại gia của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sống tình cảm, chân thành lại khôn ngoan nên Mùi có thừa sự mạnh mẽ, gai góc để đối diện với những thách thức, khó khăn. Họ không sợ khó, không sợ khổ mà luôn quyết đoán phấn đấu để đạt được những gì mình muốn. Đấy chính là lí do vì sao chẳng cần dựa dẫm vào ai, cũng không cần chiêu trò Mùi vẫn vươn lên tự làm đại gia của chính mình.

Càng về hậu vận Mùi càng giàu có, tiền chất đầy nhà. Dẫu người khác có phá hoại, ganh ghét là chơi xấu cũng không thể làm hại Mùi vốn đã phước lớn mệnh lớn.

3 con giáp tưng bừng hốt bạc, giàu nứt đố đổ vách, hậu vận phú quý an nhàn - Ảnh 3
Dần chỉ cần phát huy nét tính cách này sẽ có ngày thành công rực rỡ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự độc lập, cá tính và kiên cường chính là chìa khóa mang lại thành công cho người tuổi Dần. Thuở thiếu thời Dần sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn tưởng chừng đường cùng, nhưng trong chính cực khổ bế tắc ấy Dần lại tìm được hướng đi cho mình.

Theo thuyết tử vi tướng số, Dần chỉ cần phát huy nét tính cách này sẽ có ngày thành công rực rỡ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Bước vào giai đoạn trung niên, nếu muốn khuếch trương sức ảnh hưởng của mình Dần đừng ngại ngần mở rộng kinh doanh sang những lĩnh vực khác. Dám chắc, bạn sẽ vươn lên tầm cao mới, đã giàu lại càng sang.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Mặc vận xui tháng cô hồn, 3 con giáp này cứ việc phát tài không ngừng, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu

Mặc vận xui tháng cô hồn, 3 con giáp này cứ việc phát tài không ngừng, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu

Theo thuyết tử vi tướng số, những con giáp sau sẽ tha hồ hốt bạc, vàng chất đầy nhà trong tháng cô hồn năm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp giàu có con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 52 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 53 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng