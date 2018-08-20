Lấy được vợ thuộc 3 con giáp này, chồng tay trắng cũng thành đại gia, sung sướng tột cùng

Không chỉ vượng phu ích tử , phụ nữ thuộc 3 tuổi này còn giúp chồng làm đâu thắng đó, đại cát đại lợi. Gia đình chồng ăn nên làm ra, của nả chất đầy nhà cũng không hết.

Chưa lấy chồng đã có trong tay khối tài sản khiến nhiều người ước ao nên Dậu có đủ sự khôn ngoan, mưu lược để có thể hỗ trợ bạn đời trong sự nghiệp. Lấy được vợ tuổi này, chồng như hổ mọc thêm cánh, dù đang trong cảnh trắng tay cũng nhanh chóng phát tài, đại cát đại lợi. Gia đình của nàng Dậu càng về hậu vận càng sung túc, hạnh phúc khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Phụ nữ sinh vào năm Dậu có mệnh chiêu tài, họ chẳng cần lao lực quá nhiều nhưng tiền vẫn cứ chui vào túi ào ào như thác đổ. Ngoài nguồn thu từ công việc chính, những nghề tay trái cũng giúp Dậu thu về bộn tiền, số dư trong tài khoản tăng vùn vụt từng ngày.

Hợi còn là trợ thủ đắc lực cho chồng trong công việc, khiến chồng dẫu muốn nghèo khó cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Nàng Hợi

Hợi là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, may mắn an nhàn không ai sánh kịp. Hợi độc lập, cá tính, và thông minh đến mức ngay cả đàn ông cũng kiêng nể sự thành công của họ. Chẳng dựa dẫm vào ai, cũng chẳng bao giờ “đào mỏ” đàn ông nên thành công mà Hợi có được chính là công sức, là mồ hôi nước mắt.

Chính nhờ đi lên từ công sức, tâm huyết của mình nên sự nghiệp của Hợi rất vững chắc. Họ làm ăn ngày một khấm khá, có được nguồn lợi nhuận kếch xù. Giàu có là thế nhưng Hợi không phải là cô nàng vật chất mà là người trọng nghĩa tình. Một khi đã yêu nàng không hề phân biệt sang hèn, chỉ cần yêu và đủ tin tưởng sẽ tiến đến hôn nhân. Sau khi kết hôn, Hợi sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, vun vén hết mực để chồng có thể thoái mái phát triển sự nghiệp. Chưa kể, Hợi còn là trợ thủ đắc lực cho chồng trong công việc, khiến chồng dẫu muốn nghèo khó cũng chẳng được.

ó được vợ tuổi này không chỉ chồng mà gia đình chồng cũng đổi đời ngoạn mục, giàu sang ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Nàng Tý

Sự nhanh nhẹn, mưu trí của phụ nữ tuổi Tý khiến đồng nghiệp, đối tác, ngay cả đối thủ cạnh tranh đều ngả mũ thán phục. Họ khôn ngoan đến mức chẳng ai có thể qua mặt, càng không thể lừa gạt được. Chính vì sự tinh tế, “sỏi đời” ấy nên thành công đến với Tý khá dễ dàng.

May mắn tiền bạc, kiếm được nhiều tiền nên Tý được rất nhiều người đàn ông tử tế yêu thương, dốc lòng theo đuổi. Thuở hẹn hò kiêu kỳ, khó chiều bao nhiêu thì sau khi kết hôn nàng lại ra dáng vợ hiền dâu thảo bấy nhiêu. Có được vợ tuổi này không chỉ chồng mà gia đình chồng cũng đổi đời ngoạn mục, giàu sang ngút trời.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.