Đàn ông sẽ phải tranh nhau để lấy được 4 nàng giáp vượng phu, mang lại vận may cho chồng này

Tâm linh - Tử vi 30/05/2018 10:09

Những nàng giáp sau không chỉ khôn khéo, thông minh mà còn có phúc khí đầy mình, giúp tài vận của chồng phất lên như diều gặp gió.

Nhờ phúc phần Trời cho cộng thêm sự khôn ngoan, biết cách vun vén gia đình nên những nàng giáp sau chính là  “cô vợ trong mơ” của mọi đàn ông.

Đàn ông sẽ phải tranh nhau để lấy được 4 nàng giáp vượng phu, mang lại vận may cho chồng này - Ảnh 1
Có cô vợ vượng phu như Hợi quý ông như bắt được vàng, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài vượng phát cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi nổi tiếng là con giáp vượng phu ích tử nhất trong 12 con giáp. Không chỉ đôn hậu, thật thà con giáp này còn tử tế đến mức không ngại ngần giúp đỡ những người khốn khó cơ cực hơn mình mà không đòi hỏi đáp đền. Họ làm điều lương thiện như bản năng, như là điều tất yếu ai cũng sẽ làm chứ không nghĩ rằng mình đang ban phát ân huệ cho ai.

Chính nhờ sống chân thành, phúc hậu mà phụ nữ tuổi Hợi luôn gặp được phúc lành trong đời. Mọi nguy nan, khổ hạnh đến rồi đi qua đời Hợi nhẹ nhàng, không làm họ trầy trật hay đớn đau. Sau khi kết hôn, Hợi sẽ toàn tâm toàn ý vun vén cho gia đình, hỗ trợ chồng hết mình trong công việc. Có cô vợ vượng phu như Hợi quý ông như bắt được vàng, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài vượng phát cả đời.

Đàn ông sẽ phải tranh nhau để lấy được 4 nàng giáp vượng phu, mang lại vận may cho chồng này - Ảnh 2
Những ai gặp nàng giáp này đều bị thu hút bởi sự độc lập, bản lĩnh mà Tý có được - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tý

Tý là con giáp cá tính, mạnh mẽ và bí ẩn nhưng lại như “bùa yêu” với mọi đàn ông. Những ai gặp nàng giáp này đều bị thu hút bởi sự độc lập, bản lĩnh mà Tý có được. Tất nhiên, Tý không hề dễ tán tỉnh, càng không tùy tiện đặt đời mình vào tay người đàn ông không tin cậy.

Nàng luôn cân đong giữa lí trí và cảm xúc, luôn biết mình cần chọn một người chồng yêu thương chân thành, có ý chí vươn lên và sống trách nhiệm. Nhờ thế, hôn nhân của phụ nữ tuổi này vô cùng hạnh phúc, viên mãn. Cuộc sống hôn nhân của Tý chỉ toàn màu hồng bởi họ chính là bùa may mắn giúp chồng phát triển sự nghiệp, hoàn thiện bản thân và không ngừng vươn lên những tầm cao mới.

Đàn ông sẽ phải tranh nhau để lấy được 4 nàng giáp vượng phu, mang lại vận may cho chồng này - Ảnh 3
Lấy được vợ tuổi Mùi chồng sẽ may mắn bội phần, muốn nghèo cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Mùi

Người tuổi Mùi dù sinh ra trong gia cảnh nghèo khổ, bần cùng nhưng ở họ luôn toát lên nét khí chất rạng ngời, cách cư xử lịch thiệp, thanh tao. Sống tình cảm là thế nhưng Mùi không bao giờ bi lụy hay dựa dẫm đàn ông, càng không cho phép mình phó thác đời mình cho kẻ khác.

Chính quyết tâm làm chủ đời mình, vươn lên làm giàu đã giúp Mùi đổi đời ngoạn mục, có của ăn của để, sự nghiệp thành công khi còn khá trẻ. Dù sung sướng là thế nhưng nàng giáp này vẫn luôn hiếu kính với mẹ cha, lễ độ với người thân, tôn trọng người ngoài. Nhờ sống biết điều, thanh lịch nên Mùi có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, sẵn sàng giúp đỡ họ mỗi khi nguy cấp. Lấy được vợ tuổi Mùi chồng sẽ may mắn bội phần, muốn nghèo cũng chẳng được.

Đàn ông sẽ phải tranh nhau để lấy được 4 nàng giáp vượng phu, mang lại vận may cho chồng này - Ảnh 4
Chỉ cần gia đình ấm êm, sung túc dù phải chịu biết bao khổ cực Thìn cũng bất chấp mà không than vãn một lời - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Thìn

Nếu những nàng giáp trên xem trọng cuộc đời của chính mình nhất thì Thìn lại là nàng giáp luôn sẵn sàng hi sinh vì chồng con. Chỉ cần gia đình ấm êm, sung túc dù phải chịu biết bao khổ cực Thìn cũng bất chấp mà không than vãn một lời.

Chình vì cùng phấn đấu từ khi không có gì trong tay, đồng cam cộng khổ nên khi cuộc sống đủ đầy chồng của nàng Thìn càng thêm yêu thương, trân trọng và biết ơn họ nhiều hơn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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