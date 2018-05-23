3 con giáp vận đỏ như son, không MUA NHÀ SẮM XE mới là chuyện lạ trong nửa cuối năm 2018

Tâm linh - Tử vi 23/05/2018 16:48

Nửa cuối năm 2018 chính là lần đầu tiên trong đời những con giáp sau phát tài. Họ đổi đời ngoạn mục đến mức mua nhà sắm xe chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Theo thuyết tử vi, trong 6 tháng cuối năm 2018 top con giáp sau sẽ tha hồ hốt bạc, hưởng vinh hoa phú quý khiến ai cũng ganh tỵ bội phần.

3 con giáp vận đỏ như son, không MUA NHÀ SẮM XE mới là chuyện lạ trong nửa cuối năm 2018 - Ảnh 1
Vô số cơ hội kiếm tiền từ trên trời rơi xuống giúp Mão làm gì cũng thuận lợi, thành công ngoài mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Mão

Người tuổi Mão sóng tình cảm, chân thành và luôn dùng sự thiện lương để ứng xử với mọi người. Dù bị người khác “chơi xỏ” Mão cũng dễ dàng cho qua bởi họ quan niệm rằng nếu sống sân si chấp nhặt tạp niệm cuộc đời sẽ không bao giờ có được sự an yên, thanh thản.

Nhờ nét tính cách này mà Mão được Trời Phật thương yêu hết mực, luôn ra sức giúp Mão có cuộc sống đủ đầy, dư dả. Đặc biệt, nửa cuối năm 2018 chính là thời cơ vàng để Mão đổi đời ngoạn mục. Vô số cơ hội kiếm tiền từ trên trời rơi xuống giúp Mão làm gì cũng thuận lợi, thành công ngoài mong đợi. Chưa kể, tháng 12 bạn sẽ có một khoản tiền lớn vào túi, số tiền này dư sức để bạn đón Tết đủ đầy, làm bất cứ điều gì mình muốn mà không phải lăn tăn suy nghĩ thiệt hơn. Chỉ cần nắm bắt cơ hội nghìn vàng trong năm nay thì nhà lầu, xe hơi sẽ nằm chắc trong tay Mão.

3 con giáp vận đỏ như son, không MUA NHÀ SẮM XE mới là chuyện lạ trong nửa cuối năm 2018 - Ảnh 2
Tháng 6 tới Tỵ hãy chuẩn bị sẵn két sắt để chứa tiền bởi Thần Tài sẽ ưu ái bạn từ đây đến tận cuối năm đấy - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Tỵ

Tỵ là người có hoài bão, tham vọng và không ngừng nỗ lực để biến giấc mơ của mình thành sự thật. Chính quyết tâm, sự kiên định và cá tính độc lập rất riêng ấy sẽ giúp cuộc đời của Tỵ đi đúng hướng bấy lâu nay họ khát khao, hoạch định.

Tỵ hãy yên tâm, những thăng trầm bạn đang nếm trải sẽ không bao giờ là vô nghĩa. Đấy chính là những kinh nghiệm quý  báu, những bài học xương máu giúp Tỵ dễ dàng đạt được thành công, mang lại tiền tài của nả đầy nhà. Tháng 6 tới Tỵ hãy chuẩn bị sẵn két sắt để chứa tiền bởi Thần Tài sẽ ưu ái bạn từ đây đến tận cuối năm đấy.

3 con giáp vận đỏ như son, không MUA NHÀ SẮM XE mới là chuyện lạ trong nửa cuối năm 2018 - Ảnh 3
Không chỉ vận tài lộc, vận tình duyên của Thân cũng đỏ như son giúp họ được tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc vô vàn - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Thân

Dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu sinh vào năm Thân bạn đã được định sẵn cuộc sống sung túc, an nhàn. Tuy nhiên, trước khi đi đến đỉnh cao sự nghiệp Thân sẽ phải thử sức mình bằng  rất nhiều công việc. Chỉ khi tìm được công việc khiến mình ham thích, đam mê Thân mới có thể khai thác triệt để khả năng của mình để làm giàu.

Nửa cuối năm 2018 Thân sẽ tìm ra chân lý đời mình, hiểu rõ bản thân và biết được mình cần làm gì để thay đổi cuộc đời. Không chỉ vận tài lộc, vận tình duyên của Thân cũng đỏ như son giúp họ được tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc vô vàn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Top con giáp giàu nhanh đến chóng mặt, của nả chất kín nhà vẫn không hết trong 3 tháng tới

Top con giáp giàu nhanh đến chóng mặt, của nả chất kín nhà vẫn không hết trong 3 tháng tới

Mùa hè này những con giáp sau sẽ tha hồ hốt bạc, đếm tiền sái tay vẫn không xuể khiến ai cũng ganh tị bội phần.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có con giáp giàu có năm 2018 con giáp giàu có nửa cuối năm 2018

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn