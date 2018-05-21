3 con giáp làm đâu thắng đó, của nả đầy nhà trong tháng 6/2018

Tâm linh - Tử vi 21/05/2018 14:23

Vận tài lộc đỏ như son sẽ giúp những con giáp sau tha hồ hốt bạc, đếm mãi cũng không hết tiền trong tháng 6 tới.

Không phải tự nhiên mà những con giáp sau thành công vang dội trong sự nghiệp, để có được những trái ngọt ấy họ đã phải nỗ lực không ngừng và kiên trì đến lì lợm.

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Trong tháng 6 tới, vận may từ trên trời rơi xuống sẽ giúp Tỵ gặp được cơ hội hiếm có khiến sự nghiệp của bạn phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuôi Tỵ dù là nam hay nữ đều thông minh, khôn khéo và có cá tính. Họ dễ dàng đạt được  thành công  so với những người khác, dù chưa bước qua ngưỡng ba mươi đã có trong tay khối tài sản khiến nhiều người ước ao.

Tuy nhiên, thành công ấy, cơ ngơi ấy không tự nhiên đến với Tỵ. Con giáp này đã phải làm việc miệt mài, không ngại khốn khó gian truân, càng không vì cả nể mà nhận lấy thua thiệt về mình. Chính sự bản lĩnh, cá tính ấy của Tỵ giúp họ có được sự kiêng nể, tôn trọng hết mực của người xung quanh.

Trong tháng 6 tới, vận may từ trên trời rơi xuống sẽ giúp Tỵ gặp được cơ hội hiếm có giúp sự nghiệp của bạn phất lên như diều gặp gió. Dù đang gặp khó khăn, bế tắc tưởng chừng như đường cùng thì bạn cũng sẽ nhanh chóng tìm ra hướng đi mới cho mình.

3 con giáp làm đâu thắng đó, của nả đầy nhà trong tháng 6/2018 - Ảnh 2
Nhờ có quý nhân phù hộ độ trì nên con đường công danh của Ngọ vụt sáng bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận thế Tam Hợp của năm 2018 nên Ngọ sẽ có một năm thịnh vượng, như ý. Nhờ có quý nhân phù hộ độ trì nên con đường công danh của Ngọ vụt sáng bất ngờ, giúp họ dù đang nghèo kiết xác cũng đổi đời ngoạn mục. Thăng quan tiến chức, của nả đầy nhà là tương lai chắc chắn nằm trong tay Ngọ.

May mắn là thế nhưng Ngọ đừng vội ỷ lại hay khinh thường người khác. Hãy cứ học hỏi, trau dồi bản thân không ngừng nếu không bạn sẽ bị tụt hậu vì lỡ dại ngủ quên trên chiến thắng của chính mình.

Không chỉ vận tài lộc, vận tình duyên của Ngọ cũng đỏ như son giúp họ tha hồ tận hưởng đời sống tinh thần hạnh phúc, an yên đến vô thường.

3 con giáp làm đâu thắng đó, của nả đầy nhà trong tháng 6/2018 - Ảnh 3
Tốt nhất, Dậu hãy tế nhị từ chối những đề nghị vay mượn tiền bạc hay góp vốn kinh doanh mà bạn không tin tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu và Sửu là hai con giáp rất hợp nhau, vậy nên trong năm Tuất người tuổi Dậu sẽ được nâng đỡ trăm bề. Mọi thất bại sẽ nằm lại phía sau, nhường chỗ cho thành công, danh vọng ập vào nhà Dậu như thác đổ trong mùa hè này, nhất là tháng 6 tới.

Thành công là thế nhưng song song với vận may Dậu cần phải cẩn trọng với hạn Thái Tuế khiến bạn dễ bị hao tài, tốn của. Tốt nhất, Dậu hãy tế nhị từ chối những đề nghị vay mượn tiền bạc hay góp vốn kinh doanh mà bạn không tin tưởng. Đừng vì sợ mất lòng mà nhắm mắt chi tiền để rồi mất cả tiền lẫn bạn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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