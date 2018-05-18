3 con giáp có số đại gia, làm giàu từ hai bàn tay trắng

Hoàn cảnh dù khốn khó đến mấy cũng không thể làm khó những con giáp sau làm giàu. Họ có thừa sự mạnh mẽ, cá tính và tinh thần thép để làm chủ đời mình, kiếm tiền cực đỉnh.

Tuy nhiên, chỉ cần bước sang ngưỡng 35 những kinh nghiệm xương máu thuở nào sẽ giúp Hợi tự tin khẳng định chính mình. Họ bản lĩnh, can trường và thông minh đến mức đối thủ phải e ngại, đối tác kiêng nể và đồng nghiệp bội phần thán phục. Hợi hãy yên tâm, càng về hậu vận cuộc đời bạn sẽ càng sung túc, an nhàn không ai sánh bằng.

Hợi là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, họ sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Hợi không gặp phải những khó khăn, cực nhọc trong đời. Thuở đầu lập nghiệp Hợi phải đón nhận không ít thất bại ê chề, thậm chí lâm vào cảnh trắng tay.

Sửu sẽ đếm tiền mỏi tay, chẳng cần người khác nâng đỡ cũng sung sướng đến già - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sự tự lập, quyết đoán và chịu thương chịu khó chính là điểm mạnh trong tính cách của người tuổi Sửu, đây cũng là chìa khóa giúp Sửu có được thành công trong sự nghiệp. Dù làm việc gì Sửu cũng tỉ mẩn, chăm chỉ và cầu toàn nên kết quả cuối cùng luôn khiến họ hài lòng tuyệt đối.

Xuất thân nghèo khó không thể làm khó Sửu bởi nghèo khó lại chính là bàn đạp, là động lực để Sửu phấn đấu đổi đời. Sửu không muốn gia đình, con cái mình sau này phải chịu thiệt thòi như mình thuở xưa. Vậy nên, thật không ngoa khi nói Sửu có thể sinh ra trong nghèo khổ nhưng tuổi già sẽ được an hưởng phú quý, vui vầy bên con cháu thuận hòa, hiếu thảo.

Những sai lầm, thất bại không thể làm Thìn chùn bước trước cuộc đời mà còn là nấc thang đưa Thìn đến những thành công ngoài sức tưởng tượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn dù là nam hay nữ cũng có tinh thần lạc quan, yêu đời và luôn suy nghĩ tích cực. Những sai lầm, thất bại không thể làm Thìn chùn bước trước cuộc đời mà còn là nấc thang đưa Thìn đến những thành công ngoài sức tưởng tượng.

Không chỉ kiên trì, bền bỉ với mục tiêu của mình Thìn còn có sức sáng tạo không giới hạn. Chính đặc điểm này giúp họ có thể khơi gợi những điều hay ho, dám bứt phá khỏi chính mình và đi trước thời đại trong nhiều việc. Và tất nhiên, “đi tắt đón đầu” sẽ giúp Thìn tạo nên xu thế, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.