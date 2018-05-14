Chỉ cần phát tướng là phát tài, 3 con giáp sau càng đầy đặn sẽ càng giàu có nên chớ dại giảm cân

Không chỉ may mắn, hạnh phúc và có cuộc sống sung túc những con giáp sau còn có sự nghiệp thăng tiến, thịnh vượng khiến ai cũng choáng ngợp.

Chưa kể, nhân tướng của Dần ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của con giáp này. Người tuổi Dần càng phát tướng sẽ càng có nhiều vận may, tài lộc tìm đến họ. Vậy nên, những người tuổi Dần đang có thân hình đầy đặn chớ dại giảm cân mà hãy vui vì phúc khí hiếm ai có được của mình nhé.

Người tuổi Dần dù là nam hay nữ đều cá tính, bản lĩnh và tự lập từ khi còn bé đến lúc trưởng thành. Họ luôn cố gắng tự mình làm mọi điều, từ những chuyện nhỏ nhặt hay những việc lớn quyết định sự nghiệp hay cuộc đời mình. Nhờ tính cách này mà Dần gặt hái được nhiều kinh nghiệm quý báu, tôi luyện để mình trở nên can trường, giỏi giang mỗi ngày.

Sửu đừng nhịn ăn để giảm cân, cũng đừng vì người khác chê bai mà ép mình phải gầy, hãy cứ mũm mĩm nhưng hạnh phúc và an yên là được - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Sửu

Sửu là con giáp chăm chỉ, siêng năng nên luôn được Thần Phật thương yêu, bề trên nâng đỡ. Mọi việc Sửu làm đều cho kết quả thành công ngoài mong đợi, thậm chí dù chỉ mong có được cuộc sống đủ đầy nhưng họ lại có cả cơ ngơi đồ sộ với tiền đầy két sắt.

Người tuổi Sửu chỉ cần giữ cho bản thân thật khỏe mạnh thì đã sư sức có nguồn năng lượng tích cực để bạn có thể vượt qua mọi thách thức, khổ cực để vươn lên làm giàu. Sửu đừng nhịn ăn để giảm cân, cũng đừng vì người khác chê bai mà ép mình phải gầy, hãy cứ mũm mĩm nhưng hạnh phúc và an yên là được.

Thân hãy yên tâm, chỉ vài năm nữa thôi vận mệnh của bạn sẽ đỏ như son, muốn nghèo khó cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Thân

Những người tuổi Thân ngay từ thuở nhỏ đã thể hiện sự thông minh, lanh lợi của mình qua cách ứng xử trong cuộc sống. Họ khéo léo đến mức chẳng ai có thể than phiền hay trách cứ con giáp này bất cứ điều gì.

Theo nhân tướng học, sở dĩ Thân có được đức tính đáng mừng ấy là bởi họ càng mập mạp sẽ càng có nhiều phúc đức của bề trên. Phúc đức ấy sẽ giúp Thân thu hút tài vận, có của ăn của để và được rất nhiều quý nhân giúp đỡ mỗi khi lâm vào đường cùng. Thân hãy yên tâm, chỉ vài năm nữa thôi vận mệnh của bạn sẽ đỏ như son, muốn nghèo khó cũng không được.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.