Chỉ cần phát tướng là phát tài, 3 con giáp sau càng đầy đặn sẽ càng giàu có nên chớ dại giảm cân

Tâm linh - Tử vi 14/05/2018 20:17

3 con giáp sau luôn mong mình có thân hình quyến rũ, hấp dẫn nhưng họ không biết rằng chỉ cần phát tướng là sẽ phát tài, đếm tiền mỏi tay vẫn không xuể.

Không chỉ may mắn, hạnh phúc và có cuộc sống sung túc những con giáp sau còn có sự nghiệp thăng tiến, thịnh vượng khiến ai cũng choáng ngợp.

Chỉ cần phát tướng là phát tài, 3 con giáp sau càng đầy đặn sẽ càng giàu có nên chớ dại giảm cân - Ảnh 1
Dần càng đầy đặn cuộc sống của họ càng sung túc, giàu sang không ai sánh bằng - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Dần

Người tuổi Dần dù là nam hay nữ đều cá tính, bản lĩnh và tự lập từ khi còn bé đến lúc trưởng thành. Họ luôn cố gắng tự mình làm mọi điều, từ những chuyện nhỏ nhặt hay những việc lớn quyết định sự nghiệp hay cuộc đời mình. Nhờ tính cách này mà Dần gặt hái được nhiều kinh nghiệm quý báu, tôi luyện để mình trở nên can trường, giỏi giang mỗi ngày.

Chưa kể, nhân tướng của Dần ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của con giáp này. Người tuổi Dần càng phát tướng sẽ càng có nhiều vận may, tài lộc tìm đến họ. Vậy nên, những người tuổi Dần đang có thân hình đầy đặn chớ dại giảm cân mà hãy vui vì phúc khí hiếm ai có được của mình nhé.

Chỉ cần phát tướng là phát tài, 3 con giáp sau càng đầy đặn sẽ càng giàu có nên chớ dại giảm cân - Ảnh 2
Sửu đừng nhịn ăn để giảm cân, cũng đừng vì người khác chê bai mà ép mình phải gầy, hãy cứ mũm mĩm nhưng hạnh phúc và an yên là được - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Sửu

Sửu là con giáp chăm chỉ, siêng năng nên luôn được Thần Phật thương yêu, bề trên nâng đỡ. Mọi việc Sửu làm đều cho kết quả thành công ngoài mong đợi, thậm chí dù chỉ mong có được cuộc sống đủ đầy nhưng họ lại có cả cơ ngơi đồ sộ với tiền đầy két sắt.

Người tuổi Sửu chỉ cần giữ cho bản thân thật khỏe mạnh thì đã sư sức có nguồn năng lượng tích cực để bạn có thể vượt qua mọi thách thức, khổ cực để vươn lên làm giàu. Sửu đừng nhịn ăn để giảm cân, cũng đừng vì người khác chê bai mà ép mình phải gầy, hãy cứ mũm mĩm nhưng hạnh phúc và an yên là được.

Chỉ cần phát tướng là phát tài, 3 con giáp sau càng đầy đặn sẽ càng giàu có nên chớ dại giảm cân - Ảnh 3
Thân hãy yên tâm, chỉ vài năm nữa thôi vận mệnh của bạn sẽ đỏ như son, muốn nghèo khó cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Thân

Những người tuổi Thân ngay từ thuở nhỏ đã thể hiện sự thông minh, lanh lợi của mình qua cách ứng xử trong cuộc sống. Họ khéo léo đến mức chẳng ai có thể than phiền hay trách cứ con giáp này bất cứ điều gì.

Theo nhân tướng học, sở dĩ Thân có được đức tính đáng mừng ấy là bởi họ càng mập mạp sẽ càng có nhiều phúc đức của bề trên. Phúc đức ấy sẽ giúp Thân thu hút tài vận, có của ăn của để và được rất nhiều quý nhân giúp đỡ mỗi khi lâm vào đường cùng. Thân hãy yên tâm, chỉ vài năm nữa thôi vận mệnh của bạn sẽ đỏ như son, muốn nghèo khó cũng không được.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Top con giáp GIÀU NHẤT, tiền chất đầy nhà trong tháng 6/2018

Top con giáp GIÀU NHẤT, tiền chất đầy nhà trong tháng 6/2018

Nếu thuộc top con giáp sau bạn hãy chuẩn bị sẵn két sắt để chứa tiền bởi tháng tới vận tài lộc của bạn sẽ đỏ như son, muốn nghèo cũng không được.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn top con giáp may mắn top con giáp may mắn nhất

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ