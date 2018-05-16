Cảnh báo: 3 con giáp xui xẻo đủ đường, hao tài tốn của trong tháng 6/2018

Vậy nên, thay vì quá tin người, ai nhờ việc gì cũng giúp đỡ Sửu hãy nâng cao tinh thần cảnh giác. Trong vấn đề chi tiêu, Sửu hãy cân nhắc thật kỹ từng khoản tiền để tránh việc hoang phí tiền bạc vào những việc không chính đáng. Chỉ cần “giữ mình” vượt qua tháng 6 này Sửu sẽ tha hồ tận hưởng may mắn, bình yên.

Theo tử vi , vận tài lộc của người tuổi Sửu trong tháng 6 tới không mấy tốt đẹp. Không chỉ phá tài, người tuổi Sửu còn có thể lâm vào cảnh hao tài tốn của vì những chuyện chẳng hề liên quan đến mình. Sửu xui xẻo đến mức nếu cho người khác mượn tiền thì bị hứa lần lữa mãi vẫn không trả, làm giúp người khác việc gì thì lại bị vu vạ đổ oan nếu không hiệu quả.

Không chỉ trục trặc công việc, vận tình duyên của Mão cũng không mấy lạc quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nếu những tháng trước vận tài chính của Mão đỏ như son, làm đâu thắng đó thì tháng 6 tới chính là nốt trầm của Mão trong năm Mậu Tuất này. Nếu đang làm công ăn lương Mão hãy chăm chỉ làm việc, đừng để đồng nghiệp có thể bắt bẻ gì bạn, cũng đừng để cấp trên than phiền nếu không sẽ mất đi công việc yêu thích.

Không chỉ trục trặc công việc, vận tình duyên của Mão cũng không mấy lạc quan. Bạn và một nửa sẽ trải qua những thử thách, chông chênh đến mức muốn rời khỏi đời nhau. Tuy nhiên, Mão hãy cố gắng giữ bình tĩnh, hãy tỉnh táo để không bị vận xui dắt lối khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Chỉ cần bao dung, chân thành bạn sẽ giữ được tình cảm tốt đẹp hiện tại.

Dù công việc mệt mỏi, căng thẳng đến mấy Ngọ cũng đừng trút giận lên người khác mà hãy tìm cách để tự giải tỏa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nếu đang có ý định làm ăn kinh doanh Ngọ hãy cân nhắc thật kỹ trước khi góp vốn đầu tư với ai, bởi chỉ cần chọn nhầm đối tác không tử tế bạn sẽ bị lừa gạt không thương tiếc. Nếu muốn được yên ổn, tránh xa những điều không may tốt nhất người tuổi Ngọ hãy giữ mọi việc như hiện tại, đừng cố thay đổi, cũng đừng mong mỏi bứt phá.

Dù công việc mệt mỏi, căng thẳng đến mấy Ngọ cũng đừng trút giận lên người khác mà hãy tìm cách để tự giải tỏa. Việc “giận cá chém thớt” mặt nặng mày nhẹ với người thân, bạn bè hay đồng nghiệp sẽ khiến bạn bị cô lập, từ đó mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.