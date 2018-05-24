3 con giáp càng mũm mĩm càng có nhiều tiền, nhiều phúc, được Trời Phật cưng chiều hết mực

Tâm linh - Tử vi 24/05/2018 22:56

Nếu đang sở hữu cơ thể mũm mĩm những con giáp sau chớ dại giảm cân bởi càng đầy đặn phúc lộc của bạn càng vượng, có của ăn của để tiêu 3 đời không hết.

Vận may sẽ bủa vây cuộc đời của những con giáp sau, giúp họ có cuộc sống đủ đầy sung túc, dù muốn nghèo cũng không được.

3 con giáp càng mũm mĩm càng có nhiều tiền, nhiều phúc, được Trời Phật cưng chiều hết mực - Ảnh 1
Nếu đang sở hữu thân hình mũm mĩm Dần đừng dại dùng mọi cách giảm cân mà hãy thấy mình may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là con giáp mạnh mẽ, cá tính và luôn dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn, dốc hết sức mình để thay đổi cuộc đời. Số mệnh an bài Dần dù sinh ra nghèo khó, bần cùng đến mấy cũng sẽ gầy dựng được sự nghiệp vang dội, nếu không trở thành đại gia thì cũng là người có địa vị xã hội.

Tử vi tướng số còn cho rằng, Dần càng mập mạp, khỏe mạnh thì đời họ càng thêm vượng phát. Vậy nên, nếu đang sở hữu thân hình mũm mĩm Dần đừng dại dùng mọi cách giảm cân mà hãy thấy mình may mắn. Cơ thể có da có thịt ấy sẽ giúp bạn thu hút tài lộc, càng về già càng vượng phát, thành công ngoài sức tưởng tượng.

3 con giáp càng mũm mĩm càng có nhiều tiền, nhiều phúc, được Trời Phật cưng chiều hết mực - Ảnh 2
Tỵ chỉ cần chăm chỉ làm việc, không từ bỏ ước mơ hoài bão thì tiền tài tự khắc chui vào túi bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nếu để mình gầy gò ốm yếu thì đừng mong có nhiều tiền. Chỉ khi bạn khỏe mạnh, nhanh nhẹn thì mới đủ sức để cáng đáng mọi chuyện, để nhận lấy những việc “khó nhằn” có thể mang lại cho bạn thành công nhanh chóng.

Dù là nam hay nữ, Tỵ chỉ cần chăm chỉ làm việc, không từ bỏ ước mơ hoài bão thì tiền tài tự khắc sẽ chui vào túi bạn. Vậy nên, Tỵ hãy cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, đừng làm việc quá sức, cũng đừng quá tham công tiếc việc kẻo phản tác dụng. Hãy cứ cần mẫn, hết lòng và điềm nhiên đón nhận những đáp đền từ bề trên dành cho bạn.

3 con giáp càng mũm mĩm càng có nhiều tiền, nhiều phúc, được Trời Phật cưng chiều hết mực - Ảnh 3
Hợi hãy yên tâm, càng về già bạn sẽ càng phát tài phát lộc, của nả chất chật nhà đến mức con cháu 3 đời sau tiêu cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, phú quý, tài lộc, danh vọng đều ập đến với Hợi khi còn khá trẻ, khiến họ chưa kịp phấn đấu đã có mọi thứ trong tay. Thế nhưng, Hợi không bao giờ ỷ lại vào những gì mình đang có mà luôn có những kế hoạch dài hơi để khuếch trương sự nghiệp, gia tài của mình.

Chính vì rất lao lực, lao tâm khổ tứ nên Hợi luôn ý thức được việc giữ gìn sức khỏe, bồi bổ cơ thể để không bị áp lực công việc quật ngã. Hợi hãy yên tâm, càng về già bạn sẽ càng phát tài phát lộc, của nả chất chật nhà đến mức con cháu 3 đời sau tiêu cũng không hết.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp càng già càng giàu, hiện tại nghèo đến mấy thì hậu vận cũng tiền chất đầy nhà

3 con giáp càng già càng giàu, hiện tại nghèo đến mấy thì hậu vận cũng tiền chất đầy nhà

Hậu vận sung túc của những con giáp sau khiến ai cũng ganh tỵ, bởi càng về già họ càng phát tài phát lộc, giàu sang có tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có con giáp càng mũm mĩm càng giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn