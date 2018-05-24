3 con giáp càng mũm mĩm càng có nhiều tiền, nhiều phúc, được Trời Phật cưng chiều hết mực

Vận may sẽ bủa vây cuộc đời của những con giáp sau, giúp họ có cuộc sống đủ đầy sung túc, dù muốn nghèo cũng không được.

Tử vi tướng số còn cho rằng, Dần càng mập mạp, khỏe mạnh thì đời họ càng thêm vượng phát. Vậy nên, nếu đang sở hữu thân hình mũm mĩm Dần đừng dại dùng mọi cách giảm cân mà hãy thấy mình may mắn. Cơ thể có da có thịt ấy sẽ giúp bạn thu hút tài lộc, càng về già càng vượng phát, thành công ngoài sức tưởng tượng.

Dần là con giáp mạnh mẽ, cá tính và luôn dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn, dốc hết sức mình để thay đổi cuộc đời. Số mệnh an bài Dần dù sinh ra nghèo khó, bần cùng đến mấy cũng sẽ gầy dựng được sự nghiệp vang dội, nếu không trở thành đại gia thì cũng là người có địa vị xã hội.

Tỵ chỉ cần chăm chỉ làm việc, không từ bỏ ước mơ hoài bão thì tiền tài tự khắc chui vào túi bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nếu để mình gầy gò ốm yếu thì đừng mong có nhiều tiền. Chỉ khi bạn khỏe mạnh, nhanh nhẹn thì mới đủ sức để cáng đáng mọi chuyện, để nhận lấy những việc “khó nhằn” có thể mang lại cho bạn thành công nhanh chóng.

Dù là nam hay nữ, Tỵ chỉ cần chăm chỉ làm việc, không từ bỏ ước mơ hoài bão thì tiền tài tự khắc sẽ chui vào túi bạn. Vậy nên, Tỵ hãy cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, đừng làm việc quá sức, cũng đừng quá tham công tiếc việc kẻo phản tác dụng. Hãy cứ cần mẫn, hết lòng và điềm nhiên đón nhận những đáp đền từ bề trên dành cho bạn.

Hợi hãy yên tâm, càng về già bạn sẽ càng phát tài phát lộc, của nả chất chật nhà đến mức con cháu 3 đời sau tiêu cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, phú quý, tài lộc, danh vọng đều ập đến với Hợi khi còn khá trẻ, khiến họ chưa kịp phấn đấu đã có mọi thứ trong tay. Thế nhưng, Hợi không bao giờ ỷ lại vào những gì mình đang có mà luôn có những kế hoạch dài hơi để khuếch trương sự nghiệp, gia tài của mình.

Chính vì rất lao lực, lao tâm khổ tứ nên Hợi luôn ý thức được việc giữ gìn sức khỏe, bồi bổ cơ thể để không bị áp lực công việc quật ngã. Hợi hãy yên tâm, càng về già bạn sẽ càng phát tài phát lộc, của nả chất chật nhà đến mức con cháu 3 đời sau tiêu cũng không hết.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.