3 nàng giáp vượng phu ích tử bậc nhất, ai cưới được phú quý suốt 3 đời

Tâm linh - Tử vi 25/07/2018 14:48

Phụ nữ tuổi này sinh ra đã có số vượng phu, đàn ông nào lấy được dù đang nghèo mạt rệp cũng phất lên làm đại gia, cả đời không lo thiếu tiền.

Người xưa có câu “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”, đàn ông lấy vợ ngoài việc chọn một người phụ nữ vừa mắt, đảm đang còn chú trọng cả việc cô ấy có phúc khí hay không, có tốt cho vận mệnh của cả hai hay không. Vậy nên, chỉ cần có cho mình người vợ tuổi này chồng sẽ như hổ mọc thêm cánh, làm ăn vượng phát, may mắn ngập nhà.

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Sau khi kết hôn, Dần sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, sẽ dùng phúc phần của mình để giúp chồng thăng tiến trong sự nghiệp, làm ăn thuận lợi, của nả chất đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Dần

Nếu nghĩ phụ nữ tuổi Dần khó lấy chồng vì át vía chồng hay mang số sát chồng thì bạn đã nhầm. Sở dĩ nàng giáp này thường kết hôn muộn là bởi họ độc lập, mạnh mẽ và quá tài giỏi. Tự tay Dần có thể làm nên cơ ngơi khiến ngay cả đàn ông còn phải kiêng nể, đồng nghiệp hay đối tác cũng phải dè chừng sự khôn ngoan, chăm chỉ của họ.

Chính vì quá giỏi, quá giàu có lại tự lập nên rất nhiều đàn ông dù bị hấp dẫn bởi Dần nhưng vẫn không dám tỏ lộ tình cảm do nghĩ mình không xứng đáng với nàng. Thế nên, chỉ đàn ông bản lĩnh, đủ kiên định để theo đuổi mới có được tình yêu của nàng giáp này. Sau khi kết hôn, Dần sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, sẽ dùng phúc phần của mình để giúp chồng thăng tiến trong sự nghiệp, làm ăn thuận lợi, của nả chất đầy nhà. Con cái có mẹ tuổi này sẽ được nuôi dạy tử tế, sẽ làm rạng danh gia đình.

3 nàng giáp vượng phu ích tử bậc nhất, ai cưới được phú quý suốt 3 đời - Ảnh 2
Thân có số vượng phu nên dù chồng lâm vào cảnh trắng tay cũng đã có nàng giáp này cùng chung tay vun vén, lập nghiệp để chẳng mấy chốc gia đình lại sung túc, đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Thân

Dù yêu hay ghét thì chẳng ai có thể phủ nhận Thân là mẫu phụ nữ khôn ngoan, nhanh nhẹn và cực nhạy bén. Họ biết lúc nào nên quyết liệt, khi nào cần mềm mỏng để có được thứ mình cần, điều mình muốn. Nhờ thế, chẳng cần dựa hơi bất cứ ai Thân cũng có thể tự làm giàu, tự mình tiến thân.

Càng nhiều khó khăn ập vào đầu càng giúp cho Thân thêm bản lĩnh, tài năng và nhiều kinh nghiệm sống. Vậy nên, chồng của Thân dù rơi vào bất cứ kiếp nạn nào cũng có vợ gánh giúp, chuyển bại thành thắng. Dẫu lâm vào cảnh trắng tay cũng đã có nàng giáp này cùng chung tay vun vén, lập nghiệp để chẳng mấy chốc gia đình lại sung túc, đủ đầy.

3 nàng giáp vượng phu ích tử bậc nhất, ai cưới được phú quý suốt 3 đời - Ảnh 3
Sự tinh tế, luôn sẵn lòng lắng nghe chồng cũng là cách Hợi giúp ông xã thêm tự tin vào chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Hợi

Sự thông minh, tháo vát và ý chí cầu tiến chính là chìa khóa mang lại thành công cho cô nàng tuổi Hợi. Họ biết cách đối nhân xử thế, khiến mọi mối quan hệ đều ôn hòa, dễ chịu và được rất nhiều người thương yêu quý mến. Vượng phu ích tử là thế nên khi chồng cần giúp sức Hợi sẽ đỡ đần được ngay, mối quan hệ của nàng dư sức khiến những điều tưởng như bế tắc trở nên đơn giản, hanh thông.

Ngoài ra, sự tinh tế, luôn sẵn lòng lắng nghe chồng cũng là cách Hợi giúp ông xã thêm tự tin vào chính mình, từ đấy có thể quyết tâm phát huy mọi tiềm năng để chăm lo cho gia đình đàng hoàng, chu tất.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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