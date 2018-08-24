Phát hờn với 3 con giáp liên tiếp gặp vận may tài lộc, càng vui vẻ yêu đời càng có nhiều tiền

Thay vì cau có, khó chịu khi gặp phải những điều không như ý thì 3 con giáp sau luôn có thừa sự lạc quan để đương đầu với cuộc đời. Nhờ thế, họ luôn được thần may mắn thương yêu, thần tài che chở, tiêu mãi cũng chẳng hết tiền.

Có được thành công ấy ngoài việc được quý nhân phù hộ độ trì còn có cả sự thông minh, nhanh nhẹn và quyết tâm làm giàu của Mão. Nếu cứ phát huy những thế mạnh của mình, bình tĩnh bước tiếp Mão sẽ càng gặt hái được nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ hơn nữa.

Nửa đầu năm 2018 của người tuổi Mão không mấy suôn sẻ, họ bị họa thị phi án ngữ, làm gì cũng bị điều tiếng, thất bại. Thế nhưng, nửa cuối năm, nhất là từ tháng 9 trở về sau Mão lại liên tiếp gặp may, làm đâu thắng đó, tiểu nhân dẫu có muốn cũng không thể hãm hại.

Từ đây đến cuối năm chính là vận may hiếm có giúp Thìn đổi đời ngoạn mục, tự mình trở thành đại gia khét tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã mang mệnh phú quý không đồng nghĩa với việc cả đời Thìn chẳng cần làm gì vẫn được ăn sung mặc sướng. Để có được cuộc sống sung túc, đủ đầy, tiền chất khắp nhà Thìn cũng phải nỗ lực như bất cứ ai. Họ cũng từng va vấp, từng thua thiệt, từng lâm vào cảnh tay trắng mới đủ vững chãi để làm nên cơ đồ.

Sau tuổi 35, người tuổi Thìn muốn nghèo cũng không được, mua nhà lầu, sắm xe hơi là chuyện dễ như trở bàn tay. Đặc biệt, từ đây đến cuối năm chính là vận may hiếm có giúp Thìn đổi đời ngoạn mục, tự mình trở thành đại gia khét tiếng.

Nhờ đòi hỏi cao, có khát khao chinh phục những thử thách nên Dần có đủ sự chính chắn, trải nghiệm để gầy dựng sự nghiệp cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần dù là nam hay nữ đều có sự mạnh mẽ, cá tính và độc lập. Họ không bao giờ dựa giẫm vào mẹ cha, càng không ỷ lại vào gia thế mà cho phép mình được dễ dãi với bản thân. Nhờ đòi hỏi cao, có khát khao chinh phục những thử thách nên Dần có đủ sự chính chắn, trải nghiệm để gầy dựng sự nghiệp cho riêng mình.

Tháng 9 tới, Dần hãy mạnh tay chi tiền cho các dự án của mình, đây chính là thời điểm chín muồi để bạn thực hiện những ấp ủ, ước ao bấy lâu nay. Khối tài sản có được trong khoảng thời gian này sẽ giúp bạn sống nửa đời còn lại trong sung túc an nhàn, tiêu mãi cũng không ngớt tiền.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.