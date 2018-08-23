3 con giáp vận may đỏ chót, phát tài phát lộc, đếm mãi cũng không hết tiền trong tháng cô hồn

Tâm linh - Tử vi 23/08/2018 17:12

Mặc những con giáp khác than nghèo kể khổ, xui rủi đủ đường trong tháng cô hồn thì 3 con giáp sau cứ tưng bừng bốt bạc, đếm tiền sái tay.

Tháng 7 âm lịch này 3 con giáp sau hãy tận dụng triệt để vận may trời cho, đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào bởi đây là thời điểm bạn kiếm tiền dễ như trở bàn tay, nằm chơi cũng hốt bạc.

3 con giáp vận may đỏ chót, phát tài phát lộc, đếm mãi cũng không hết tiền trong tháng cô hồn - Ảnh 1
Những khó khăn, vất vả đều phải nhường chỗ cho may mắn bước vào đời Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Mặc những xui rủi tháng cô hồn, Tý cứ thế mà giàu, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Những khó khăn, vất vả đều phải nhường chỗ cho may mắn bước vào đời Tý, khiến họ chẳng cần bỏ ra quá nhiều công sức mà tiền trong tài khoản vẫn tăng vọt từng ngày.

Tuy nhiên, trong tháng này Tý hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng để những thị phi bủa vây đời mình, cũng đừng để người khác lợi dụng mình để tiến thân.

3 con giáp vận may đỏ chót, phát tài phát lộc, đếm mãi cũng không hết tiền trong tháng cô hồn - Ảnh 2
Ngoài vận tài chính đỏ như son, vận tình duyên của Thìn cũng phơi phới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tháng 7 âm lịch năm nay vận trình của người tuổi Thìn có những chuyển biến rõ rệt, không chỉ có cơ hội thăng quan tiến chức mà thu nhập của Thìn cũng tăng nhanh đến chóng mặt. Ngoài công việc chính, nghề tay trái cũng giúp Thìn có được vị thế đáng nể trong lĩnh vực họ kinh doanh, ngày càng được nể trọng.

Ngoài vận tài chính đỏ như son, vận tình duyên của Thìn cũng phơi phới. Họ và một nửa sẽ có những tháng ngày hạnh phúc ngất ngây, viên mãn vô cùng.

3 con giáp vận may đỏ chót, phát tài phát lộc, đếm mãi cũng không hết tiền trong tháng cô hồn - Ảnh 3
Dù gặp phải vận xui trong tháng cô hồn này nhưng Mùi vẫn dễ dàng tháo gỡ, kiếp nạn không thể làm gì họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp sống tình cảm, chân thành và luôn đối đãi tử tế với mọi người. Tuy dễ tính là thế, thương người là thế nhưng Mùi vẫn có thừa sự khôn ngoan để nhìn thấu tâm can người khác. Đây chính là lý do vì sao dù gặp phải vận xui trong tháng cô hồn này nhưng Mùi vẫn dễ dàng tháo gỡ, kiếp nạn không thể làm gì họ.

Càng về cuối tháng 7 âm lịch vận tài lộc của Mùi càng thêm rộng mở, phát tài phát lộc, làm đâu thắng đó. Tình duyên của Mùi cũng nồng ấm bội phần, thoải mái tận hưởng những chuyến du lịch đáng nhớ bên một nửa thương yêu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Mặc vận xui tháng cô hồn, 3 con giáp này cứ việc phát tài không ngừng, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu

Mặc vận xui tháng cô hồn, 3 con giáp này cứ việc phát tài không ngừng, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu

Theo thuyết tử vi tướng số, những con giáp sau sẽ tha hồ hốt bạc, vàng chất đầy nhà trong tháng cô hồn năm nay.

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