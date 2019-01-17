Dù có nhiều tuổi, da nhăn, dáng xập xệ thì phụ nữ thuộc top con giáp này vẫn có sức hút khó cưỡng với người khác giới khiến chồng phải chăm chăm giữ vợ không rời.

Đàn ông nào đã từng tiếp xúc với nàng giáp này sẽ “uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời”. Dẫu có yên bề gia thất, cuộc sống hôn nhân viên mãn ấm êm nhưng nàng giáp này vẫn khiến hàng tá đàn ông đứng ngồi không yên, quyết tâm theo đuổi bằng được. Thế nên, chồng của nàng giáp này phải giữ vợ không rời vì sợ đàn ông khác cướp mất.

Trời sinh phụ nữ tuổi Mùi là người khéo ăn nói, hiểu chuyện và vô cùng hài hước. Ở họ có sự thoải mái, vô tư và tươi trẻ khiến người khác dễ dàng có được sự dễ chịu, an yên khi trò chuyện, kề cận. Đặc biệt, họ tự tin, cá tính và không bao giờ cố tình làm lố hay ra sức quyến rũ ai để thể hiện sức hấp dẫn của mình nên càng thu hút đám đông.

Dù có gia đình, dù có già đi thì chính chồng của Tý cũng phải lo ngại vì vợ mình mãi vẫn không kém phần quyến rũ chết người như thuở thanh xuân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý nổi tiếng đào hoa, đa tình và cực phóng khoáng. Họ tâm niệm rằng, nếu sau một thời gian dài theo đuổi mới yêu thì đấy chỉ là sự xiêu lòng. Tình yêu thật sự là khi ta rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ, là khi mới mở lời đã biết đối phương là chân ái đời mình.

Được lắm đàn ông đeo đuổi, cung phụng để mong có được mình nhưng Tý chỉ quyết nên duyên chồng vợ với người khiến con tim họ hạnh phúc. Vậy nên, cuộc sống hôn nhân của nàng giáp này viên mãn, hạnh phúc, ấm êm muôn phần. Tất nhiên, dù có gia đình, dù có già đi thì chính chồng của Tý cũng phải lo ngại vì vợ mình mãi vẫn không kém phần quyến rũ chết người như thuở thanh xuân.

Tuổi Thìn

Nếu người khác càng trẻ trung, xinh đẹp càng hút ánh nhìn của người khác giới thì Thìn lại là minh chứng của sự lão hóa ngược. Họ càng nhiều tuổi càng mặn mà, sắc sảo, từng trải nên càng dư sức “bỏ bùa” bất cứ người đàn ông nào chỉ sao dăm câu chào hỏi đơn thuần. Có thể đối phương ngay lúc ấy không mảy may xuyến xao trước Thìn nhưng khi về nhà sẽ tò mò, nhớ nhung đến điên đảo.

Vận đào hoa cùng nét duyên ngầm, sự bí ẩn chính là chìa khóa tạo nên sức hút không thể chối từ của phụ nữ tuổi Thìn. Đàn ông có vợ tuổi này thừa biết điều ấy nên ra sức thương yêu, chiều chuộng vì sợ mình không đủ tốt để vợ ở lại bên đời.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.