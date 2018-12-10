3 nàng giáp là thần may mắn của chồng, ai lấy được cả đời sung túc, không lo thiếu tiền

Tâm linh - Tử vi 10/12/2018 15:35

Sinh ra đã mang mệnh vượng phu ích tử, 3 nàng giáp sau sẽ giúp chồng dù nghèo kiết xác cũng thành đại gia, công thành danh toại.

Phụ nữ thuộc 3 tuổi này như kho báu trong nhà, ai lấy được cả đời giàu sang, gia đình hưng thịnh, con cái nên người.

3 nàng giáp là thần may mắn của chồng, ai lấy được cả đời sung túc, không lo thiếu tiền - Ảnh 1
 Lấy được Hợi làm vợ chồng như hổ mọc thêm cánh, càng về hậu vận càng sung túc, an nhàn - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi nhân hậu, chân thành lại khôn khéo, tinh anh nên từ thuở độc thân đã có sự nghiệp vững vàng, làm ăn giỏi giang. Chẳng cần cậy nhờ đàn ông, càng không xu nịnh người khác để tiến thân, nàng Hợi cứ chí thú làm ăn, dần vươn lên hàng đại gia lúc nào không hay.

Tài năng, có nhiều người theo đuổi là thế nhưng Hợi không phải người xem trọng vật chất. Họ chỉ quyết đem lòng yêu thương người đàn ông thật tâm đối đãi và có lý tưởng. Vậy nên, sau khi kết hôn nàng sẽ toàn tâm toàn ý hỗ trợ chồng làm ăn, gầy dựng cơ ngơi ngày càng lớn mạnh. Lấy được Hợi làm vợ chồng như hổ mọc thêm cánh, càng về hậu vận càng sung túc, an nhàn.

3 nàng giáp là thần may mắn của chồng, ai lấy được cả đời sung túc, không lo thiếu tiền - Ảnh 2
Sự ân cần, chu đáo của con giáp này sẽ giúp hôn nhân của họ luôn mặn nồng ấm êm, vợ chồng đồng lòng gầy dựng cuộc sống an yên, đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tỵ

Vốn mạnh mẽ, cá tính lại có gan làm giàu nên phụ nữ tuổi Tỵ đủ can trường để đương đầu với mọi kiếp nạn, thất bại trên con đường công danh. Nếu người khác thấy khó mà nản, thấy thua lỗ mà vội nản chí thì trong cái khó ló cái khôn, Tỵ sẽ tìm ra cách giải quyết triệt để mọi khúc mắc.

Vậy nên, sau tuổi 30 phụ nữ tuổi này đã có trong tay những thứ mình muốn. Nhà, xe và một người chồng giỏi giang chính là những thứ quý giá nàng có. Sự ân cần, chu đáo của con giáp này sẽ giúp hôn nhân của họ luôn mặn nồng ấm êm, vợ chồng đồng lòng gầy dựng cuộc sống an yên, đủ đầy. Con cái của nàng giáp này nhất định sẽ thành tài, hiếu thuận với mẹ cha.

3 nàng giáp là thần may mắn của chồng, ai lấy được cả đời sung túc, không lo thiếu tiền - Ảnh 3
Nàng Ngọ đích thị là mẫu phụ nữ vượng phu ích tử, sẵn lòng hi sinh tất cả vì chồng vì con - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Ngọ

Thích phiêu lưu, khám phá, cả thèm chóng chán nhưng đối với tình yêu hay sự nghiệp phụ nữ tuổi Ngọ lại cực kỳ nghiêm túc. Họ đủ tỉnh táo để tiết chế sự lãng mạn, bay bổng trong tính cách của mình, từng bước chinh phục những mục tiêu lớn trong sự nghiệp, cuộc đời.

Nàng đích thị là mẫu phụ nữ vượng phu ích tử, sẵn lòng hi sinh tất cả vì chồng vì con. Vậy nên, đàn ông lấy được nàng như rước được thần tài vào nhà, làm gì cũng thuận lợi, chẳng mấy chốc mà giàu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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