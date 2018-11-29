3 nàng giáp đủ khôn ngoan để tự làm đại gia, đủ bản lĩnh để chẳng cần đàn ông vẫn hạnh phúc ngút trời

Tâm linh - Tử vi 29/11/2018 15:25

Lúc còn trẻ phải lận đận trăm bề để kiếm sống, thế nhưng bước sang ngưỡng 35 top nàng giáp sau sẽ tha hồ chiêu tài đón lộc, may mắn hơn người.

Cuộc sống sung túc, an nhàn, càng về hậu vận tiền tài càng bủa vây chính là phúc phần trời cho 3 nàng giáp sau.

3 nàng giáp đủ khôn ngoan để tự làm đại gia, đủ bản lĩnh để chẳng cần đàn ông vẫn hạnh phúc ngút trời - Ảnh 1

Sau 35 tuổi, nàng Thìn sẽ có tình tiền như ý, vận đỏ như son, hậu vận an nhàn - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Nàng Thìn

Phụ nữ tuổi Thìn khôn ngoan, cá tính lại có số phú quý nên dù sinh ra trong gia đình bần hàn nhưng không bao giờ trưởng thành trong túng thiếu. Từ thuở đi học, con giáp này đã tự làm thêm để kiếm tiền đỡ đần cha mẹ, đến khi ra trường ngoài công việc ở cơ quan họ còn có nghề tay trái để cải thiện thu nhập. Nhờ thế, chẳng cần cậy nhờ ai, cũng không cần ăn bám đàn ông họ cũng có thể vươn lên làm giàu.

Càng về hậu vận, cuộc đời Thìn càng sung túc, viên mãn. Họ kiếm tiền đủ nhiều để mình sống thoải mái, tha hồ tận hưởng niềm vui. Họ đủ thành công để khiến mẹ cha tự hào, đủ ấm áp để ai gặp cũng đem lòng thương yêu, mong được chở che. Bạn đời của Thìn sẽ mang lại cho họ hạnh phúc, một gia đình mỹ mãn.

3 nàng giáp đủ khôn ngoan để tự làm đại gia, đủ bản lĩnh để chẳng cần đàn ông vẫn hạnh phúc ngút trời - Ảnh 2
Sau tuổi 35, Tuất không chỉ tự sắm nhà, mua xe mà còn có số dư khổng lồ trong tài khoản ngân hàng - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Nàng Tuất

Là người chính trực, thật thà lại tình cảm nên nàng Tuất được rất nhiều người yêu mến. Chưa kể, ở con giáp này còn có tấm lòng bao dung, không tính toán mưu toan mà giúp đỡ những mảnh đời khốn khó, cơ cực hơn mình. Vậy nên, Tuất tích được rất nhiều công đức, phúc phần cho mình và gia đình.

Nhờ không ngừng cố gắng, sẵn sàng xông pha và thích chinh phục thử thách nên dù thân cô thế cô Tuất vẫn có thể khẳng định được vị thế của mình, dần bước lên từng vị trí cao hơn trong sự nghiệp. Sau tuổi 35, Tuất không chỉ tự sắm nhà, mua xe mà còn có số dư khổng lồ trong tài khoản ngân hàng.

3 nàng giáp đủ khôn ngoan để tự làm đại gia, đủ bản lĩnh để chẳng cần đàn ông vẫn hạnh phúc ngút trời - Ảnh 3
Con giáp này “mát tay” đến mức, chỉ với số vốn ít ỏi ban đầu vẫn có thể tạo nên cơ ngơi đồ sộ, tiền chất chật nhà - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Nàng Tý

Nhạy bén với tiền bạc, có óc kinh doanh nên chỉ cần Tý nhúng tay vào dự án làm ăn nào y như rằng sẽ thu về khoản lợi nhuận khổng lồ. Con giáp này “mát tay” đến mức, chỉ với số vốn ít ỏi ban đầu vẫn có thể tạo nên cơ ngơi đồ sộ, tiền chất chật nhà.

Giỏi giang, thông minh lại may mắn là thế nhưng Tý không hề phô trương, càng không hống hách hay khinh thường ai. Ngược lại, càng giàu có, thành công họ càng biết cách sẻ chia, quan tâm đến mọi người. Vậy nên, càng về hậu vận Tý càng thu hút tài lộc, tuổi già chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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