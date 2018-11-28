Tử vi năm 2019 đã chỉ rõ: 3 con giáp giàu ú ụ, nhận cơn mưa tài lộc, phú quý đầy nhà

Dù hiện tại có nghèo kiết xác thì bước sang năm 2019, top con giáp này chỉ việc nằm ngừa mà ăn, ngồi chơi cũng hốt bạc.

Bước vào năm Kỷ Hợi 2019, sách tử vi tướng số đã chỉ rõ, Mùi có vận may tài lộc rực rỡ. Họ làm đâu thắng đó, kinh doanh một vốn bốn lời, mọi việc đều thuận lợi ngoài mong đợi. Đây cũng là thời cơ giúp Mùi khám phá những năng lực tiềm tàng ở bản thân, càng gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Người tuổi Mùi nổi tiếng sống tình cảm, chân thành nên trong rất nhiều trường hợp vì mềm lòng mà bỏ phí cơ hội tốt đẹp trời dành cho mình. Phải vài ba lần rơi vào cảnh trắng tay, mất hết tất cả những gì mình đang có thì hậu vận của Mùi càng thêm vững chắc, ổn định.

2019 là thời cơ nghìn năm có một khiến Thìn đời đời sau một đêm, đếm tiền sái tay cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

May mắn, hạnh phúc bám riết không buông giúp người tuổi Thìn muốn gì được nấy, công thành danh toại. Họ chẳng cần nỗ lực quá nhiều vẫn thu về lợi nhuận khổng lồ, chẳng cần giành giật, tranh chấp với ai vẫn có thể thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió.

Nếu muốn đầu tư kinh doanh, Thìn hãy bắt tay vào thực hiện ngay bởi đây là thời cơ nghìn năm có một khiến bạn đời đời sau một đêm, đếm tiền sái tay cũng không hết.

Thần tài theo chân Tỵ đến hết năm Kỷ Hợi nên cả năm nay ai cũng phải hờn ghen với phúc phần mà con giáp này có được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Khó tính, cầu toàn lại có tham vọng nên dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Tỵ chắc chắn sẽ gặt hái được khá nhiều thành tựu đáng nể trong công việc, cuộc sống. Ngoài khẳng định được vị thế của mình, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, tình duyên của Tỵ càng viên mãn trong năm tới.

Tha hồ tận hưởng sự sung túc an nhàn, hạnh phúc ấm êm chính là may mắn trời ban cho Tỵ trong năm 2019. Hãy yên tâm, thần tài theo chân Tỵ đến hết năm Kỷ Hợi nên cả năm nay ai cũng phải hờn ghen với phúc phần mà con giáp này có được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.