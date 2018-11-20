Top con giáp sinh ra đã có lộc, sau tuổi 35 chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc

Dù không được sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt nhưng với bản lĩnh, sự khôn ngoan của mình 3 con giáp sau hoàn toàn có thể vươn lên làm giàu, tự làm đại gia.

Tuy nhiên, chỉ cần vượt qua ngưỡng 30 số phận của Sửu sẽ rực rỡ không ngờ. Tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa giúp con giáp này an nhàn hưởng lộc, đếm tiền sái tay. Từ 35 tuổi trở đi, cuộc sống ung dung tự tại, hạnh phúc an yên chính là những gì Sửu nắm chắc cho đời mình.

Cuộc đời Sửu phải chịu khá nhiều vất vả, gian truân mới có thể chạm tay vào thành công. Cần cù, chịu thương chịu khó là thế nhưng do thuở thiếu thời không gặp may nên con giáp này làm đâu thua lỗ đó, thậm chí phải gánh trên vai món nợ lớn.

Bước vào ngưỡng 40 tuổi, mười người tuổi Hợi thì hết chín người thành đạt, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi được hưởng nhiều phúc đức trời ban, lại cộng thêm sự biết điều, biết cân bằng lí trí và cảm xúc nên chẳng khiến ai phật lòng. Đây chính là lý do vì sao mỗi khi Hợi gặp biến cố đều có quý nhân sẵn lòng dang tay hỗ trợ, giúp đỡ.

Sau tuổi 35, Hợi vừa có tiền vừa có quyền, công danh xán lạn khiến ai cũng hờn ghen. Bước vào ngưỡng 40 tuổi, mười người tuổi Hợi thì hết chín người thành đạt, sung túc, gia đạo ấm êm viên mãn.

Tài vận dồi dào, có chức có quyền, quản lý cơ ngơi đồ sộ chính thành quả Thân nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Là con giáp nhanh nhẹn, thông minh lại có chí tiến thủ nên Thân dễ dàng có được cuộc sống sang giàu, phú quý. Nhờ thuở thiếu thời chăm chỉ, siêng năng, không quản ngại khó khăn, trầy trật với đời nên thành công đến với Thân dù muộn nhưng đáng.

Hiện tại dù bị tiểu nhân quấy phá, hủy hoại công danh thì vài năm sau Thân sẽ vươn lên làm người dẫn đầu, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Tài vận dồi dào, có chức có quyền, quản lý cơ ngơi đồ sộ chính thành quả Thân nhận được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.