Top con giáp sinh ra đã có lộc, sau tuổi 35 chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 20/11/2018 15:56

3 con giáp này được trời ban cho nhiều phúc đức, sau tuổi 35 đã nắm trong tay cơ ngơi đồ sộ, tiền chất chật két sắt.

Dù không được sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt nhưng với bản lĩnh, sự khôn ngoan của mình 3 con giáp sau hoàn toàn có thể vươn lên làm giàu, tự làm đại gia.

Top con giáp sinh ra đã có lộc, sau tuổi 35 chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc - Ảnh 1
Tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa giúp con giáp này an nhàn hưởng lộc, đếm tiền sái tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Cuộc đời Sửu phải chịu khá nhiều vất vả, gian truân mới có thể chạm tay vào thành công. Cần cù, chịu thương chịu khó là thế nhưng do thuở thiếu thời không gặp may nên con giáp này làm đâu thua lỗ đó, thậm chí phải gánh trên vai món nợ lớn.

Tuy nhiên, chỉ cần vượt qua ngưỡng 30 số phận của Sửu sẽ rực rỡ không ngờ. Tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa giúp con giáp này an nhàn hưởng lộc, đếm tiền sái tay. Từ 35 tuổi trở đi, cuộc sống ung dung tự tại, hạnh phúc an yên chính là những gì Sửu nắm chắc cho đời mình.

Top con giáp sinh ra đã có lộc, sau tuổi 35 chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc - Ảnh 2
Bước vào ngưỡng 40 tuổi, mười người tuổi Hợi thì hết chín người thành đạt, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi được hưởng nhiều phúc đức trời ban, lại cộng thêm sự biết điều, biết cân bằng lí trí và cảm xúc nên chẳng khiến ai phật lòng. Đây chính là lý do vì sao mỗi khi Hợi gặp biến cố đều có quý nhân sẵn lòng dang tay hỗ trợ, giúp đỡ.

Sau tuổi 35, Hợi vừa có tiền vừa có quyền, công danh xán lạn khiến ai cũng hờn ghen. Bước vào ngưỡng 40 tuổi, mười người tuổi Hợi thì hết chín người thành đạt, sung túc, gia đạo ấm êm viên mãn.

Top con giáp sinh ra đã có lộc, sau tuổi 35 chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc - Ảnh 3
Tài vận dồi dào, có chức có quyền, quản lý cơ ngơi đồ sộ chính thành quả Thân nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Là con giáp nhanh nhẹn, thông minh lại có chí tiến thủ nên Thân dễ dàng có được cuộc sống sang giàu, phú quý. Nhờ thuở thiếu thời chăm chỉ, siêng năng, không quản ngại khó khăn, trầy trật với đời nên thành công đến với Thân dù muộn nhưng đáng.

Hiện tại dù bị tiểu nhân quấy phá, hủy hoại công danh thì vài năm sau Thân sẽ vươn lên làm người dẫn đầu, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Tài vận dồi dào, có chức có quyền, quản lý cơ ngơi đồ sộ chính thành quả Thân nhận được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ giờ đến Tết: 3 con giáp này sẽ có tiền ập vào nhà ào ào, tài vận thăng hoa bất ngờ

Từ giờ đến Tết: 3 con giáp này sẽ có tiền ập vào nhà ào ào, tài vận thăng hoa bất ngờ

May mắn nối tiếp may mắn, thành công nối tiếp thành công, phúc khí đầy nhà giúp 3 con giáp sau đổi đời ngoạn mục, tài vận rực rỡ, tiền chất chật nhà từ đây đến Tết.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi con giáp con giáp giàu có con giáp sau 35 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 46 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 43 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi