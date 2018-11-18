3 con giáp chuẩn bị đón thần tài, tiếp quý nhân, từ tháng 12 liên tục gặp may mắn

Tâm linh - Tử vi 18/11/2018 10:30

Theo thuyết tử vi tướng số, người thuộc 3 con giáp sau sẽ liên tục gặp may mắn, tiền chảy vào túi ào ào, sự nghiệp thành công thuận lợi trong tháng 12 tới.

Sang tháng 12/2018, nhờ dược thần tài chiếu cố, ban tài phát lộc 3 con giáp này sẽ giàu lên trông thấy, đổi đời ngoạn mục.

3 con giáp chuẩn bị đón thần tài, tiếp quý nhân, từ tháng 12 liên tục gặp may mắn - Ảnh 1
Nắm chắc trong tay cơ hội thăng tiến, kiếm tiền dễ như trở bàn tay giúp Mùi đổi đời sau một đêm, thu nhập tăng chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp cầu toàn, luôn nỗ lực không ngừng để có được những gì mình khát khao. Họ thấy khó khăn không chùn bước, thấy thất bại không nản lòng nên trước sau gì cũng thành công. Với bản lĩnh, sự khôn ngoan của mình, cộng thêm được thần tài chiếu cố người tuổi Mùi sẽ có tháng 12 đại phát đại lợi, làm đâu thắng đó.

Nắm chắc trong tay cơ hội thăng tiến, kiếm tiền dễ như trở bàn tay giúp Mùi đổi đời sau một đêm, thu nhập tăng chóng mặt. Mùi hãy yên tâm, may mắn, thành công sẽ đeo bám bạn không buông.

Tuổi Hợi

3 con giáp chuẩn bị đón thần tài, tiếp quý nhân, từ tháng 12 liên tục gặp may mắn - Ảnh 2
Rất nhiều cơ hội tốt tìm đến giúp con giáp này có tiền tài dồi dào, thăng quan tiến chức ầm ầm - Ảnh minh họa: Internet

Hợi sinh ra đã may mắn hơn những người khác rất nhiều. Từ việc đi học, đi làm, kể cả yêu đương cũng thuận lợi, chu toàn. Hơn cả, con giáp này còn nhạy bén với đồng tiền, quản lý tài chính khoa học, đầu tư khôn ngoan nên tài sản cứ sinh sôi nảy nở từng ngày.

Những tháng đầu năm dù gặp phải nhiều chuyện không may nhưng bước vào tháng cuối năm, Hợi sẽ nhanh chóng lấy lại hào quang của mình. Rất nhiều cơ hội tốt tìm đến giúp con giáp này có tiền tài dồi dào, thăng quan tiến chức ầm ầm.

3 con giáp chuẩn bị đón thần tài, tiếp quý nhân, từ tháng 12 liên tục gặp may mắn - Ảnh 3
Càng về hậu vận Mão càng phát tài phát lộc, tiền chất chật nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thông minh, nhanh nhẹn lại có tham vọng nên Mão chưa bao giờ thiếu tiền, càng không phải là người hài lòng với hiện tại. Họ có quyết tâm, hăng say lao động để tiến thân, kiếm thật nhiều tiền. Mão chăm chỉ như thế không chỉ để cho bản thân ăn sung mặc sướng mà còn giúp gia đình mình khấm khá, sung túc, hạnh phúc hơn.

Càng về hậu vận Mão càng phát tài phát lộc, tiền chất chật nhà, gia đình luôn ấm êm viên mãn khiến ai nhìn vào cũng thầm ngưỡng mộ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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