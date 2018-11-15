3 con giáp bị tiền tài bao vây, của nả rải đầy nhà trong 45 ngày tới

Sung sướng, an nhàn, chỉ việc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi cũng hốt bạc chính là phúc lộc trời ban cho 3 con giáp sau trong những ngày cuối năm 2018.

Những tháng đầu năm 2018, do bị tiểu nhân quấy phá, thị phi bủa vây nên Dần làm ăn thua lỗ, công việc trì trệ. Tuy nhiên, chỉ với 45 ngày cuối năm họ đã dễ dàng lấy lại những gì đã mất, hốt hết tiền trong thiên hạ vào nhà.

Là con giáp mạnh mẽ, cá tính lại không bao giờ đầu hàng số phận nên Dần đủ bản lĩnh, khôn ngoan để đương đầu với mọi sóng gió, chiến thắng chính mình để vươn lên làm giàu. Họ biết mình cần làm gì, phải đi như thế nào để có được thứ mình muốn, không vấp ngã trên đường đời.

Dù vì cả tin mà bị kẻ gian lừa gạt nhưng Mão nhanh chóng nhận ra chân tướng mà lật mặt đối phương, lấy lại những gì đã mất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Khả năng ứng phó trước mọi tình huống của Mão khiến ai cũng khâm phục. Trong rất nhiều hoàn cảnh, tưởng chừng như Mão đã ngã quỵ nhưng họ lại khéo léo xốc lại tinh thần, xoay chuyển tình thế ngoạn mục. Dù vì cả tin mà bị kẻ gian lừa gạt nhưng Mão nhanh chóng nhận ra chân tướng mà lật mặt đối phương, lấy lại những gì đã mất.

Cuộc đời Mão sẽ bước sang trang mới, công thành danh toại, phúc đức đầy nhà. Từ cuối năm nay đến đầu năm 2019 Mão sẽ tha hồ hưởng lộc, tiêu xài thả ga cũng không hết.

Dù là làm thuê hay làm chủ thì cuối năm 2018 chính là thời khác sự nghiệp của Ngọ thăng tiến ngoạn mục, tiền chui vào túi ào ào như thác đổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có tham vọng, bình tĩnh, khôn ngoan chính là chìa khóa tạo nên thành công của người tuổi Ngọ. Khác với vẻ ngoài bất cần, lông bông Ngọ là người sâu sắc, quyết tâm và không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Dù là làm thuê hay làm chủ thì cuối năm 2018 chính là thời khác sự nghiệp của Ngọ thăng tiến ngoạn mục, tiền chui vào túi ào ào như thác đổ.

Ngọ hãy tận dụng triệt để vận may trời cho mình, đừng lãng phí bất cứ một cơ hội nào bởi nếu bỏ lỡ bạn sẽ phải dành nửa đời còn lại để hối hận đấy.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.