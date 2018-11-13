3 con giáp được thần tài cưng chiều, có khả năng mua nhà tậu xe vào tháng 12/2018

Tâm linh - Tử vi 13/11/2018 16:13

Nhờ được thần tài o bế, 3 con giáp sau sẽ có tài vận rực rỡ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, có khả  năng mua nhà tậu xe vào cuối năm.

Vận mệnh của 3 con giáp sau sẽ có những chuyển biến tích cực, giúp họ dù đang gặp  bất cứ khó khăn nào cũng dễ dàng hóa giải, kiếm tiền cực đỉnh.

3 con giáp được thần tài cưng chiều, có khả năng mua nhà tậu xe vào tháng 12/2018 - Ảnh 1
Những ngày cuối năm 2018, Mão có cơ hội trúng quả lớn trời cho, đổi đời sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão sống tình cảm, đặt nặng tình thân nên được nhiều người thương yêu, che chở. Rất nhiều trường hợp dù biết mình là người bị hàm oan, bị hiểu lầm nhưng con giáp này không lên tiếng đôi co, cũng không chấp nhặt kẻ hãm hại mình. Họ quan niệm rằng, sống hiền lành phúc đức rồi trời cao tự khắc có an bài.

Thế nên, dù bị tiểu nhân hãm hại, thọc gậy bánh xe thì cuộc đời Mão vẫn cứ tươi sáng, thuận lợi. Họ thành công trong sự nghiệp, có của ăn của để, thoải mái tận hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy. Những ngày cuối năm 2018, Mão có cơ hội trúng quả lớn trời cho, đổi đời sau một đêm.

3 con giáp được thần tài cưng chiều, có khả năng mua nhà tậu xe vào tháng 12/2018 - Ảnh 2
May mắn ập xuống đầu tới tấp giúp Hợi buôn may bán đắt, có thêm nhiều khoản thu bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Từ khi chào đời Hợi đã được thần may mắn nâng đỡ, thần tài hậu thuận nên cuộc sống của họ luôn thuận buồm xuôi gió, bình yên vô thường. Hơn thế, người tuổi Hợi sống chân thành, lương thiện lại hay giúp đỡ người khác nên tích được rất nhiều công đức cho mình và gia đình. Trong năm 2018 dù phải nếm trải không ít khó khăn, tài chính hao hụt nhưng Hợi vẫn lạc quan yêu đời, không hề nhụt chí.

Bước vào tháng 12/2018, vận số của Hợi sẽ đi vào quỹ đạo. May mắn ập xuống đầu tới tấp giúp Hợi buôn may bán đắt, có thêm nhiều khoản thu bên ngoài. Cứ đà này, việc mua nhà, sắm xe là mong muốn Hợi dễ dàng thực hiện  được.

3 con giáp được thần tài cưng chiều, có khả năng mua nhà tậu xe vào tháng 12/2018 - Ảnh 3
Vận xui tránh xa, may mắn lại gần, thần tài cưng yêu sẽ giúp Dần tha hồ hô mưa gọi gió, một bước lên tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, tự lập lại thông minh, sống lí trí nên người tuổi Dần có thừa bản lĩnh để làm chủ đời mình, một tay gầy dựng sự nghiệp. Họ có những bước đi dù chậm nhưng chắc, dẫu thành công đến muộn nhưng lại rất xứng đáng.

Bước vào tháng 12, vận xui tránh xa, may mắn lại gần, thần tài cưng yêu sẽ giúp Dần tha hồ hô mưa gọi gió, một bước lên tiên. Từ đây, cuộc sống xa hoa, quyền quý sẽ nằm trọn trong tay con giáp này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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