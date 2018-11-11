Top con giáp vận hạn tránh xa, may mắn lại gần, chuẩn bị đón mưa tài lộc trong 50 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 11/11/2018 10:30

Những ngày cuối năm 2018, top con giáp sau sẽ tha hồ hốt bạc, vận đỏ như son, sung sướng hết phần thiên hạ.

50 ngày tới top con giáp sau sẽ đổi đời ngoạn mục, giàu sang vô đối, may mắn hết phần thiên hạ khiến ai cũng hờn ghen.

Top con giáp vận hạn tránh xa, may mắn lại gần, chuẩn bị đón mưa tài lộc trong 50 ngày tới - Ảnh 1
Mọi sóng gió sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp nhất vào nhà, giúp Hợi tha hồ đón cơn mưa tài lộc trong 50 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhờ được phúc lộc trời ban, Hợi đi đâu cũng được quý nhân theo chân che chở, giúp đỡ. Vận số của con giáp này được cải thiện đáng kể, may mắn, suôn sẻ bội phần. Mọi khúc mắc, sai lầm trong quá khứ sẽ được hóa giải tất cả nhường chỗ cho thịnh vượng, sung túc.

Hợi sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, gặt hái rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Mọi sóng gió sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp nhất vào nhà, giúp Hợi tha hồ đón cơn mưa tài lộc trong 50 ngày tới.

Top con giáp vận hạn tránh xa, may mắn lại gần, chuẩn bị đón mưa tài lộc trong 50 ngày tới - Ảnh 2
Vận may sẽ bám riết Tỵ không buông để bù đắp cho họ những gì đã mất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nếu tháng 11 giúp Tỵ vượt qua vận hạn, tránh được tai ương thì tháng 12/2018 sẽ cho Tỵ nhiều hơn thế. Dẫu bị bạn thân chơi xấu, đồng nghiệp hãm hại thì Tỵ vẫn cứ thành công, vẫn thuận lợi mọi điều khiến kẻ ganh ghét mình phải ôm hận vào người vì không làm gì được Tỵ.

Tỵ đừng buồn, cũng đừng thất vọng về lòng người, đây chính là cơ hội để bạn “lật mặt” những kẻ hai mặt, cũng là lúc bạn nhận ra ai mới là người thật tâm đối đãi với mình. Vận may sẽ bám riết Tỵ không buông để bù đắp cho họ những gì đã mất.

Top con giáp vận hạn tránh xa, may mắn lại gần, chuẩn bị đón mưa tài lộc trong 50 ngày tới - Ảnh 3
Mão bản lĩnh kiếm tiền, vươn lên làm giàu chỉ trong tích tắc khiến ai cũng nể phục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão sống chân thành, ưa làm việc thiện nên tích được rất nhiều công đức. Họ biết cách cân bằng lí trí và cảm tính nên đừng ai mong lừa gạt, lợi dụng Mão. Nhờ vậy, khi gặp chuyện không may Mão không hề nao núng, mất bình tĩnh mà luôn đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định sáng suốt.

50 ngày cuối năm 2018, cuộc đời Mão sẽ phất lên như diều gặp gió. Họ bản lĩnh kiếm tiền, vươn lên làm giàu chỉ trong tích tắc khiến ai cũng nể phục.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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