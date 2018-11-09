Tháng 11, vận may bám riết không buông khiến 3 con giáp này kiếm tiền cực đỉnh, đổi đời sau một đêm

Ngoài vận may tài lộc, con đường công danh của Dậu cũng rộng mở thênh thang. Thăng chức tăng lương là chuyện hiển nhiên. Nếu cố gắng nỗ lực không ngừng Dậu còn có thể mua nhà, sắm xe, đỡ đần mẹ cho mọi điều.

Là con giáp khôn khéo, nhanh nhẹn lại cực chăm chỉ nên Dậu có thừa tố chất để tự gầy dựng sự nghiệp của mình. Chưa kể, họ còn cư xử phải phép, lễ độ nên được rất nhiều người quan tâm, giúp đỡ. Trong tháng 11 này, Dậu hãy chuẩn bị két sắt để chứa tiền, bởi thần may mắn theo chân sẽ giúp bạn dễ dàng làm giàu, kiếm cực nhiều tiền.

Tháng 11 tới sẽ cho Mão vận may tài chính, giúp tiền ùn ùn chảy vào túi, ăn Tết thả ga không lo điều gì - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thiện lương, chân thành và hết lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình nên Mão tích được rất nhiều công đức. Họ được thương yêu mà tạo điều kiện làm giàu, được nể trọng mà tiến thân nhanh chóng. Dẫu đang làm công ăn lương con giáp này vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền từ nghề tay trái của mình.

Dám nghĩ dám làm, không ngại khổ cực nên càng về hậu vận Mão càng sang giàu, sung túc. Trước mắt, tháng 11 tới sẽ cho Mão vận may tài chính, giúp tiền ùn ùn chảy vào túi, ăn Tết thả ga không lo điều gì.

Thìn hãy yên tâm, nửa cuối tháng 11/2018 bạn sẽ ăn nên làm ra, lấy lại những gì đã mất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, phú quý sang giàu đã là số phận nhưng không ít lần Thìn vì quá tin người mà lâm vào cảnh khốn đốn. May mắn thay, Thìn luôn được quý nhân đưa tay giúp đỡ, giúp họ vực dậy cơ nghiệp, làm lại từ đầu.

Thìn đừng quá tin người, cũng đừng cả nể bất cứ ai trong chuyện làm ăn buôn bán nếu không bạn sẽ "lên bờ xuống ruộng” không ít phen. Thìn hãy yên tâm, nửa cuối tháng 11/2018 bạn sẽ ăn nên làm ra, lấy lại những gì đã mất.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.