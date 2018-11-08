3 con giáp hãy đề cao cảnh giác kẻo gặp đại hạn trong 50 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 08/11/2018 15:32

Tiền mất tật mang, xui xẻo đủ đường chính là kiếp nạn mà 3 con giáp này sẽ gánh chịu trong 50 ngày tới.

Trong 50 ngày tới, 3 con giáp này sẽ gặp vận hạn xui xẻo nhất năm, nếu không kiêng dè cẩn thận sẽ mất hết tất cả, bị thị phi vùi dập.

3 con giáp hãy đề cao cảnh giác kẻo gặp đại hạn trong 50 ngày tới - Ảnh 1
Chỉ cần giữ mồm giữ miệng, tránh xa thị phi Tý sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những tháng đầu năm 2018 người tuổi Tý ăn nên làm ra, hốt tiền hốt bạc, thành công ngoài sức tưởng tượng. Chưa kịp vui mừng thì Tý đã phải đối diện với vận xui bủa vây trong 50 ngày tới. Vướng vào vận Thái Tuế khiến Tý bị người khác hãm hại đủ đường, dù không làm gì cũng bị liên lụy.

Thế nên, trong môi trường công sở Tý phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng vì một phút “ham vui”, buột miệng nói ra những lời không hay khiến uy tín, danh dự của mình bị ảnh hưởng. Chỉ cần giữ mồm giữ miệng, tránh xa thị phi Tý sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, may mắn ngút trời.

3 con giáp hãy đề cao cảnh giác kẻo gặp đại hạn trong 50 ngày tới - Ảnh 2
Họ bị ganh ghét, đố kỵ mà áp lực, căng thẳng đến mức sức khỏe suy kiệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tháng 11 tới, sách tử vi tướng số đã chỉ ra rằng công việc của Mão sẽ thuận lợi hơn bao giờ hết. Được quý nhân nâng đỡ, cấp trên tạo điều kiện cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng nên Mão thăng quan tiến chức nhanh chóng.

Tuy nhiên, chính vì quá may mắn, làm giàu quá dễ Mão lại trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Họ bị ganh ghét, đố kỵ mà áp lực, căng thẳng đến mức sức khỏe suy kiệt. Nếu không bỏ ngoài tai miệng đời, chấp nhặt thì con giáp này sẽ phiền muộn đến cuối năm, chẳng có lấy một ngày vui vẻ.

3 con giáp hãy đề cao cảnh giác kẻo gặp đại hạn trong 50 ngày tới - Ảnh 3
Tỉnh táo, khôn ngoan và lí trí hơn trong mọi việc sẽ giúp Tuất giảm thiểu thiệt hại, giữ được bình an cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những tai họa trên trời ập xuống khiến Tuất phải gồng mình chống chọi, chưa hết vận xui này đã đến lượt vận xui khác. Đang trên đỉnh vinh quang rơi xuống đáy vực khiến Tuất không khỏi hoang mang, tuyệt vọng. Họ bị kẻ xấu lừa hết tiền bạc, chẳng còn đồng nào trong tay.

Tuất đừng quá tin người, cũng đừng quá chân thành với người ngoài bởi bạn chẳng thể biết được ai thật tâm đối đãi với mình, ai chỉ kết thân để lợi dụng. Tỉnh táo, khôn ngoan và lí trí hơn trong mọi việc sẽ giúp Tuất giảm thiểu thiệt hại, giữ được bình an cho mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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