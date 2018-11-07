3 con giáp bị vận xui đeo bám, phải hết sức cẩn thận kẻo rước họa vào thân trong tháng 10 âm lịch

Hãy bỏ ngoài tai những thị phi, tỉnh táo trước những hiểu lầm và bàng quang trước những định kiến người khác dành cho mình. Chỉ cần tháng 10 âm lịch qua đi, vận xui sẽ không thể làm gì bạn nữa.

Chỉ vì một phút bốc đồng, nóng vội Dần đã đánh mất sự tín nhiệm của cấp trên, sự tin tưởng của đồng nghiệp khiến bao nhiêu công sức của họ bấy lâu nay đều tan thành mây khói. Phải làm lại từ đầu, tài chính kiệt quệ, lại còn phải bồi thường một khoản tiền khá lớn chính là những xui xẻo con giáp này phải nếm trải. Để hạn chế tối đa thất thoát, Dần hãy cố gắng kiềm chế, bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Chỉ cần bước vào tháng 11 âm lịch đời bạn sẽ “lên hương” ngay.

Dần nổi tiếng là con giáp cá tính, bản lĩnh và khôn ngoan nhưng ở họ cũng tồn tại những nhược điểm như khá nóng nảy, bốc đồng. Ngày thường, Dần có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, tỉnh táo trước những tranh chấp xung đột để không gây ra điều gì đáng tiếc. Thế nhưng, do tháng 10 âm lịch là vận hạn của mình nên con giáp này lại bị chính tính xấu của mình phản bội.

Hợi còn bị quỵt nợ, mà người quỵt tiền lại là những người rất thân thiết với mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận số của Hợi đang thăng hoa phơi phới, công thành danh toại, tình duyên viên mãn nhưng đến tháng 10 âm lịch đời Hợi lại bấp bênh trăm bề. Hợi làm ăn thua lỗ, làm ngày làm đêm vẫn không thể cứu vãn được tình hình. Đã thế, họ còn bị quỵt nợ, mà người quỵt tiền lại là những người rất thân thiết với mình.

Bên cạnh đó, những người ngày thường tỏ ra thân thiết, gần gũi nhưng đến khi Hợi gặp hạn lại không hề giúp đỡ mà lại ngoảnh mặt làm ngơ khiến con giáp này càng thêm khốn đốn. Hợi hãy yên tâm, trời cao có mắt. Nhờ có kiếp nạn bạn mới nhận ra được chân tướng của đối phương mà đề phòng, nếu vẫn cứ tin tưởng mà sống hết mình thì bạn càng thiệt thân hơn.

Vì là hạn xấu nên Tỵ khá cứng đầu, không tiếp nhận bất cứ lời khuyên can, góp ý nào của mọi người nên ai cũng quay lưng với họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm khiến Tỵ luôn phải căng thẳng với bạn bè, người thân và đồng nghiệp của mình. Ngày thường, con giáp này là người hiểu chuyện, khôn khéo nên chẳng ai có thể ghét bỏ họ. Thế nhưng, vì là hạn xấu nên Tỵ khá cứng đầu, không tiếp nhận bất cứ lời khuyên can, góp ý nào của mọi người nên ai cũng quay lưng với họ.

Vướng họa thị phi, bị cô lập khiến tinh thần Tỵ càng xuống dốc không phanh. Họ không còn tâm sức để kiếm tiền, càng lơ là việc quản lý tài chính nên làm ăn sa sút, hiệu quả công việc đi xuống khiến cấp trên rầy la. Tỵ hãy điềm đạm và cẩn thận hơn trước mọi quyết định, đừng để vài phút bốc đồng khiến công danh sự nghiệp của mình tiêu tùng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.