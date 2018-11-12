3 con giáp trúng quả trời cho, đại cát đại lợi, tiền vào tới tấp trong tháng 1/2019

Phúc lộc, tài vận của 3 con giáp sau sẽ đỏ như son giúp họ làm đâu thắng đó, tiền chất chật nhà khiến ai cũng hờn ghen.

Mão chỉ cần nắm chắc vận may, tận dụng triệt để mọi cơ hội trời cho chắc chắn sẽ thăng quan tiến chức, bứt phá ngoạn mục. Nếu có ý định mở rộng kinh doanh, buôn bán thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất để Mão đầu tư.

Tháng 1/2019 sẽ cho Mão vận may hiếm có khó tìm, giúp Mão thoát khỏi những khổ cực, mệt mỏi để vươn lên làm giàu, đổi đời ngoạn mục. Sự nghiệp của Mão sẽ suôn sẻ, tốt đẹp, đường tài lộc xán lạn không ngờ.

Năm 2019 Dậu sẽ có thu nhập bùng nổ, làm một tháng đủ tiêu xài cả năm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Là con giáp chăm chỉ, cần cù lại có chí tiến thủ nên Dậu không chỉ được đồng nghiệp yêu quý, người ngoài giúp đỡ mà cấp trên cũng cất nhắc họ. Nếu người khác bị kẻ xấu ngáng đường sẽ dễ dàng bỏ cuộc, nản chí thì Dậu càng quyết tâm có được thứ mình muốn, dẫu khổ cực đến đâu cũng không từ.

Nhờ thế, năm 2019 Dậu sẽ có thu nhập bùng nổ, làm một tháng đủ tiêu xài cả năm. Vận may đeo bám không buông còn giúp Dậu mua nhà, sắm xe, thắng lớn trong những cuộc chơi may mắn.

Tháng 1/2019 Tỵ sẽ có cơ hội kiếm tiền tỷ, chỉ cần luôn tỉnh táo, sáng suốt trong mọi quyết định con giáp này sẽ muốn gì được nấy, tiêu tiền khỏi nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, khôn khéo lại nhạy cảm với chuyện tiền nong nên Tỵ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi chơi cũng hốt bạc. Vừa làm tốt việc ở chốn công sở lại có cơ ngơi kinh doanh riêng nên Tỵ chưa bao giờ lâm vào cảnh khốn cùng, càng không quỵ lụy để giữ lấy công việc hiện tại.

Họ cứ thoải mái, hăng say làm việc nên chẳng mấy chốc thành công tự ập xuống đời, muốn nghèo cũng không được. Tháng 1/2019 Tỵ sẽ có cơ hội kiếm tiền tỷ, chỉ cần luôn tỉnh táo, sáng suốt trong mọi quyết định con giáp này sẽ muốn gì được nấy, tiêu tiền khỏi nghĩ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.