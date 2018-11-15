3 năm tới, top con giáp này khổ mấy cũng thành đại gia, gặt hái tài lộc ngoài mong đợi

Tâm linh - Tử vi 15/11/2018 17:37

Mọi khó khăn, khổ cực sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho may mắn, tiền tài ập vào nhà tới tấp, giàu ơi là giàu trong 3 năm tới.

Nhờ được bề trên cất nhắc, thần tài thương yêu những con giáp sau sẽ đổi đời ngoạn mục, vươn lên làm giàu khiến ai cũng nể phục vạn phần.

3 năm tới, top con giáp này khổ mấy cũng thành đại gia, gặt hái tài lộc ngoài mong đợi - Ảnh 1
Bản chất thông minh, ham học hỏi, nhạy bén trước tiền nên chẳng mấy chốc Thân sẽ công thành danh toại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Không may mắn từ khi sinh ra nhưng nhờ sống phúc đức, thiện lương Thân được bề trên nâng đỡ rất nhiều trong sự nghiệp. Cộng thêm bản chất thông minh, ham học hỏi, nhạy bén trước tiền nên chẳng mấy chốc Thân sẽ công thành danh toại.

Trong 3 năm tới, con giáp này sẽ có bước ngoặt thay đổi vận mệnh. Họ từ làm công ăn lương sẽ vươn lên làm chủ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những ai từng xem thường con giáp này sẽ phải nhìn lại chính mình.

3 năm tới, top con giáp này khổ mấy cũng thành đại gia, gặt hái tài lộc ngoài mong đợi - Ảnh 2
Sửu không chỉ giàu có hơn người, buôn may bán đắt mà tình duyên cũng viên mãn vẹn tròn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đường tài lộc của Sửu sẽ rộng thênh thang, mọi cực khổ, khốn đốn trước đây sẽ nhường chỗ cho vinh hoa phú quý. Chỉ cần bước chân sang năm 2019, Sửu không chỉ giàu có hơn người, buôn may bán đắt mà tình duyên cũng viên mãn vẹn tròn.

Họ sẽ có dư tài chính để giúp gia đình mình tận hưởng những kỳ nghỉ dài ngày, sống an nhàn trong nhung lụa.

3 năm tới, top con giáp này khổ mấy cũng thành đại gia, gặt hái tài lộc ngoài mong đợi - Ảnh 3
May mắn đeo bám, sung sướng hơn người chính là phúc phần mà con giáp này nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu nổi tiếng là con giáp cần cù, chăm chỉ lại hay giúp đỡ người khác nên tích được rất nhiều công đức. Dù thành công đến muộn, dù phải trải qua nhiều lần thất bại nhưng Dậu vẫn kiên cường đứng lên, làm lại từ đầu.

Trong 3 năm tới, trời sẽ bù đắp cho Dậu bằng vô số cơ hội kiếm tiền, làm ăn vượng phát. May mắn đeo bám, sung sướng hơn người chính là phúc phần mà con giáp này nắm chắc trong tay.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp dù sinh ra trong nghèo khó nhưng lớn lên lại giàu có hơn người, có tiền có quyền

3 con giáp dù sinh ra trong nghèo khó nhưng lớn lên lại giàu có hơn người, có tiền có quyền

Nhờ sự thông minh, khôn khéo và bản lĩnh của mình 3 con giáp này dễ dàng chiến thắng số phận, vươn lên đổi đời, công thành danh toại.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp giàu có tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 7 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 4 giờ 4 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi