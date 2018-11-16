Hờn đỏ mắt với top con giáp làm ăn vượng phát, tình duyên rực rỡ trong năm 2019

Tâm linh - Tử vi 16/11/2018 15:19

Bước sang năm 2019 những nàng giáp có tên trong danh sách sau sẽ muốn gì được nấy, sung sướng, an nhàn, đếm tiền sái tay.

Nhờ chăm chỉ làm việc, không quản cực nhọc những con giáp sau sẽ được đáp đền xứng đáng bằng tiền tài phủ phê, ăn sung mặc sướng.

Hờn đỏ mắt với top con giáp làm ăn vượng phát, tình duyên rực rỡ trong năm 2019 - Ảnh 1
Được cất nhắc lên vị trí cao hơn, thu nhập tốt hơn chính là động lực để Mão tự tin kinh doanh riêng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp khôn khéo, thông minh lại chăm chỉ nên dù nghèo đến mấy cũng có lúc đổi đời, giàu sang nhất xứ. Sự độc lập, nhanh nhẹn giúp con giáp này giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả nên cấp trên vô cùng hài lòng, đồng nghiệp hoàn toàn khâm phục.

Bước sang năm 2019, Mão sẽ nhận lấy cơ hội thăng chức tăng lương. Được cất nhắc lên vị trí cao hơn, thu nhập tốt hơn chính là động lực để Mão tự tin kinh doanh riêng. Cứ tích tiểu thành đại, góp gió thành bão thì giữa năm Mão đã có của ăn của để, đếm tiền sái tay.

Hờn đỏ mắt với top con giáp làm ăn vượng phát, tình duyên rực rỡ trong năm 2019 - Ảnh 2
Năm 2019 là năm may mắn ập vào nhà tới tấp, buôn may bán đắt, bước chân ra tới ngõ là tiền rơi trúng đầu Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Là con giáp phúc khí đầy mình, may mắn luôn theo chân nên cuộc đời Hợi luôn thuận lợi trăm bề. Thuở thiếu thời dù phải tự lực cánh sinh nhưng không điều gì có thể làm khó Hợi. Thậm chí, những va vấp ấy lại là bàn đạp giúp Hợi vươn lên làm giàu, làm chủ đời mình mà không cần dựa dẫm mẹ cha.

Năm 2019 là năm may mắn ập vào nhà tới tấp, buôn may bán đắt, bước chân ra tới ngõ là tiền rơi trúng đầu Hợi. Thế nên, dù hiện tại không như ý thì Hợi đừng vội buồn bởi năm sau bạn sẽ được hái trái ngọt đời mình.

Hờn đỏ mắt với top con giáp làm ăn vượng phát, tình duyên rực rỡ trong năm 2019 - Ảnh 3
Không chỉ tài vận, tình duyên của Mùi cũng rực rỡ như son, ấm êm hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sống tình cảm, chân thành nên Mùi gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Họ được quý nhân thương yêu, bề trên nuông chiều nên tạo mọi điều kiện giúp đỡ hỗ trợ hết lòng. Hơn nữa, ở Mùi có bản lĩnh hơn người. Họ không chùn bước, càng không lo sợ bất cứ điều gì nên dám làm nhũng điều người khác không dám, tự mở ra hướng đi mới cho bản thân.

Sách tử vi tướng số đã chỉ rõ, 2019 Mùi làm ăn vượng phát, làm giàu sau một đêm. Không chỉ tài vận, tình duyên của Mùi cũng rực rỡ như son, ấm êm hạnh phúc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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