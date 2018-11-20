Từ giờ đến Tết: 3 con giáp này sẽ có tiền ập vào nhà ào ào, tài vận thăng hoa bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 20/11/2018 12:03

May mắn nối tiếp may mắn, thành công nối tiếp thành công, phúc khí đầy nhà giúp 3 con giáp sau đổi đời ngoạn mục, tài vận rực rỡ, tiền chất chật nhà từ đây đến Tết.

Thuyết tử vi tướng số đã chỉ ra rằng, từ đây đến Tết 3 con giáp sau sẽ được trời ban nhiều may mắn, tài lộc. Không chỉ đổi đời ngoạn mục, từ nghèo hóa giàu họ còn hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Từ giờ đến Tết: 3 con giáp này sẽ có tiền ập vào nhà ào ào, tài vận thăng hoa bất ngờ - Ảnh 1
Từ tháng 10 âm lịch đến Tết họ sẽ tha hồ hốt bạc, gom hết tiền trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là con giáp hiền lành, chu đáo lại biết trước biết sau nên Mão được rất nhiều người thương yêu. Dẫu không sinh ra trong gia đình giàu có, sung túc nhưng nhờ bổn mệnh phú quý, phúc phần đầy người nên sau ngưỡng 25 người tuổi Mão đã có của ăn của để, càng về hậu vận càng sung sướng an nhàn.

Dù năm 2018 con giáp này gặp phải không ít thất bại, khó khăn trong công việc nhưng bù lại, từ tháng 10 âm lịch đến Tết họ sẽ tha hồ hốt bạc, gom hết tiền trong thiên hạ vào nhà. Xui xẻo, khó khăn sẽ ở lại phía sau nhường chỗ cho cuộc sống an nhàn, chỉ việc hưởng thụ chính là số mệnh trời ban cho Mão.

Từ giờ đến Tết: 3 con giáp này sẽ có tiền ập vào nhà ào ào, tài vận thăng hoa bất ngờ - Ảnh 2
Nhờ chăm chỉ, siêng năng lại nhạy bén với cơ hội kiếm tiền nên chẳng cần cậy nhờ ai Sửu cũng tự thân làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sống thật tâm, không mưu cầu danh lợi, càng không vì tiền mà chà đạp lên lợi ích của người khác nên Sửu được nể trọng vô cùng. Nhờ chăm chỉ, siêng năng lại nhạy bén với cơ hội kiếm tiền nên chẳng cần cậy nhờ ai Sửu cũng tự thân làm giàu, sung sướng cả đời.

Tất nhiên, cuộc đời Sửu không trải hoa hồng, họ cũng phải trầy trật đủ đường, gặp phải bất trắc mới chạm tay vào thành công. Từ giờ đến Tết, Sửu sẽ khiến số dư trong tài khoản ngân hàng tăng theo cấp số nhân, bước ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu.

Từ giờ đến Tết: 3 con giáp này sẽ có tiền ập vào nhà ào ào, tài vận thăng hoa bất ngờ - Ảnh 3
Nhờ được thần tài chiếu cố, bề trên thương yêu sự nghiệp của Tý sẽ phất lên như diều gặp gió, thu nhập tăng chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, tài giỏi lại khôn ngoan nên Tý có thừa sự linh hoạt, cá tính để ứng biến trước mọi sóng gió của cuộc đời. Nếu người khác thấy khó mà lùi, thấy khổ mà sợ thì Tý cứ thế tiến về phía trước, can trường chống chọi với tất cả những xui rủi ập xuống đầu mình. Tý hãy yên tâm, từ nay bạn sẽ gặt trái ngọt đời mình, làm gì cũng may mắn, thuận buồm xuôi gió.

Chưa kể, nhờ được thần tài chiếu cố, bề trên thương yêu sự nghiệp của Tý sẽ phất lên như diều gặp gió, thu nhập tăng chóng mặt. Đổi đời sau một đêm, giàu nứt đố đổ vách là tương lai gần của con giáp này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo thuyết tử vi tướng số, người thuộc 3 con giáp sau sẽ liên tục gặp may mắn, tiền chảy vào túi ào ào, sự nghiệp thành công thuận lợi trong tháng 12 tới.

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