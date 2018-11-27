Hờn đỏ mắt với 3 con giáp tiền bạc dồi dào, sự nghiệp vững chắc, giàu ú ụ trong năm 2019

Mua nhà, sắm xe, tiêu xài thoải mái chỉ là một phần nhỏ trong vận may mà top con giáp sau có được trong hai tháng đầu năm Kỷ Hợi 2019.

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, nhờ có sẵn mệnh phú quý nên dù hoàn cảnh có khiến Dần trầy trật đến mấy thì bước sang hai tháng đầu năm 2019, cuộc đời con giáp này sẽ hưng thịnh không ngờ. Họ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, đón tài đón lộc vào nhà tới tấp, tha hồ ăn sung mặc sướng, sống xa hoa mấy đời cũng không hết tiền.

Người tuổi Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều mạnh mẽ, khôn ngoan và có tham vọng như nhau. Họ không bao giờ chấp nhận sự an bài của số phận mà luôn nỗ lực không ngừng để ngày mai phải tốt đẹp hơn hôm nay. Chính quyết tâm, sự khát khao khẳng định mình giúp Dần không quản khó khăn, khổ cực mà làm việc miệt mài, dám thử thách bản thân để gặt hái được nhiều thành công hơn.

May mắn đeo bám không buông giúp cả năm 2019 của Tỵ rực rỡ, chói lọi với cơn mưa tài lộc ập xuống đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp khôn khéo, tinh anh lại biết cách sắp xếp, định hướng cuộc đời của chính mình. Họ không chấp nhận việc cậy nhờ mẹ cha, dựa dẫm vào bất cứ ai mà luôn tự mình làm lấy tất cả mọi thứ, kể cả việc lập nghiệp. Những tháng ngày tự mình bươn chải tuy vất vả, khó khăn nhưng lại là bài học đắt giá để tạo nên sự thành công của Tỵ về sau.

Chẳng cần đợi lâu, chỉ cần năm Kỷ Hợi tới Tỵ sẽ kinh doanh một vốn bốn lời, làm đâu thắng đó. Không chỉ trong sự nghiệp, tất cả mọi việc Tỵ làm đều thuận lợi, êm đẹp ngoài sức tưởng tượng. May mắn đeo bám không buông giúp cả năm 2019 của Tỵ rực rỡ, chói lọi với cơn mưa tài lộc ập xuống đời.

Việc mua nhà, sắm xe, tha hồ hưởng phúc sẽ thành sự thật trong nay mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuy không mạnh mẽ, cá tính như hai con giáp trên nhưng ở người tuổi Mão có tham vọng về cuộc sống đầy đủ vật chất rất cháy bỏng. Họ không vì xuất thân nghèo hèn mà nhụt chí, cũng không vì sinh ra trong gia đình giàu có mà ỷ lại. Cứ âm thầm phấn đấu, nỗ lực kiếm tiền nên sớm muộn gì Mão cũng tự làm đại gia, đổi đời ngoạn mục.

Sách tử vi tướng số đã chỉ rõ, vì năm Hợi sắp tới rất hợp với mệnh của người tuổi Mão nên con giáp này không chỉ thăng chức tăng lương mà còn kiếm được món tiền tăng gấp nhiều lần những năm trước. Việc mua nhà, sắm xe, tha hồ hưởng phúc sẽ thành sự thật trong nay mai.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.