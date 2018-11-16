Top con giáp an nhàn nhất, kiếm tiền giỏi nhất, hạnh phúc nhất từ nay đến đầu năm 2019

Tâm linh - Tử vi 16/11/2018 16:31

Những con giáp dưới đây cái gì cũng nhất, thông minh nhất, an nhàn nhất, kiếm tiền giỏi nhất, hạnh phúc nhất, vận may kéo đến ngập trời, có muốn từ chối cũng không được từ nay đến đầu năm 2019.

Tuổi Tỵ

Từ nay đến đầu năm 2019, Tỵ nhận được bổng lộc trời ban, chỉ cần ngồi không tiền cũng tự động đổ về. Vận mệnh của bạn trong thời điểm này cũng có nhiều bước phát triển vượt bậc. Tỵ sống trong nhung lụa, hạnh phúc bên người tâm đầu ý hợp của mình.

Top con giáp an nhàn nhất, kiếm tiền giỏi nhất, hạnh phúc nhất từ nay đến đầu năm 2019 - Ảnh 1
Tỵ sở hữu trí tuệ sáng suốt, thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Về vấn đề tài chính, Tỵ gom vô số lộc của thiên hạ. Nhờ trí thông minh hơn người, lại ăn nói khéo léo nên bạn không sợ phải lâm vào tình cảnh nghèo khó. Vì khi có khó khăn, bạn luôn được người khác đứng ra giúp đỡ hoặc nhờ công đức của ông bà cha mẹ, bạn luôn được hưởng nhiều điều may mắn, ít khi gặp rắc rối.

Tuổi Sửu

Trong 12 con giáp, Sửu là người sống tình cảm, cần cù lại chịu khó nhất. Bạn luôn đặt ra mục tiêu cho cuộc đời mình và quyết tâm đạt cho bằng được. Từ nay đến cuối năm, bạn được Thần linh chiếu mệnh nên đầu óc sáng suốt, tuệ khí hơn người.

Top con giáp an nhàn nhất, kiếm tiền giỏi nhất, hạnh phúc nhất từ nay đến đầu năm 2019 - Ảnh 2
Sửu được ơn trên soi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn là người kiếm tiền vô cùng giỏi giang, có nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương. Thời điểm này, bạn nhận được nhiều sự ưu ái của Thần tình yêu nên cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn.

Người độc thân vượng vận đào hoa, tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình. Sự xuất hiện của sao may mắn giúp vận mệnh của bạn ngày càng rực rỡ hơn.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp từ khi sinh ra đã có của ăn của để chất đầy nhà, không cần phải lo toan quá nhiều trong việc cơm áo gạo tiền. Bạn có một trái tim nhân hậu, thấu hiểu lòng người nên được ơn trên soi đường dẫn lối tạo công ăn việc làm đàng hoàng.

Top con giáp an nhàn nhất, kiếm tiền giỏi nhất, hạnh phúc nhất từ nay đến đầu năm 2019 - Ảnh 3
Hợi sống hạnh phúc, viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vậy, bạn có nhiều tiền chất đầy két sắt, từ nay đến đầu năm 2019, tiền càng đổ về khiến bạn trở tay không kịp. Thế nên Hợi hãy chuẩn bị tâm lý để đón nhận nhiều điều tuyệt vời nhất.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp ra đường vấp phải cục tiền, tiệc tùng liên miên, dư dả đi du lịch đó đây trong 23 ngày tới

Top con giáp ra đường vấp phải cục tiền, tiệc tùng liên miên, dư dả đi du lịch đó đây trong 23 ngày tới

Những con giáp dưới đây hễ bước ra đường là vấp phải cục tiền khủng, ăn chơi tiệc tùng liên miên nhưng vẫn còn dư dả tiền đi du lịch đó đây trong 23 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp thông minh 12 con giáp con giáp kiếm tiền giỏi con giáp đầu năm 2019

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 8 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 4 giờ 5 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi